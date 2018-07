"Rango" - das Game!

Ein Chamäleon zum Knutschen

Zwar stammt der Streifen "Rango", der Anfang März in die Kinos kommt, nicht von den Animationsmeistern Pixar, trotzdem darfst du dich auf einen vergnüglichen Filmabend freuen: Die Abenteuer des knuddeligen Chamäleons Rango, das mit viel Mut, Witz und Dusseligkeit als Sheriff eines Wild-West-Kaffs für Ordnung sorgt, sind absolut sehenswert. Und nicht nur das: Eine gute Woche zuvor, am 24.2., erscheint bereits das Spiel zum Film - und fängt das sympathische Flair des Streifens perfekt ein!

"Rango" ist ein typisches Action-Adventure und kommt netterweise nicht nur für die Wii, sondern auch mit aufgebohrter Optik für PS3 und Xbox 360. Als Rango erkundest du zahlreiche Umgebungen in und um das Western-Städtchen Dirt - viele davon stammen aus dem Film, aber es gibt auch jede Menge neue Örtlichkeiten zu entdecken. Um deine Mitbürger zu beschützen und sogar vor einer fiesen Verschwörung zu retten, brauchst du aber nicht nur ein aufmerksames Auge, sondern auch reichlich Geschick: Springen, Reiten, Kämpfen, Schießen - der Alltag von Rango ist herausfordernd und abwechslungsreich.

Das Wichtigste an "Rango" sind aber natürlich die skurrilen Figuren, der Charme und Witz von Chamäleon & Co. Wenn du den Film gesehen und Spaß mit ihm hattest, solltest du dir auf jeden Fall das dazugehörige Game angucken - auch wenn 50 Euro für die Xbox 360- und PS3-Version ziemlich heftig sind. Auf Wii kommst du mit gut 30 Euro erheblich günstiger (aber optisch natürlich nicht ganz so beeindruckend) davon.