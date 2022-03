"Queer Eye Germany": Das sind die Fab5🌈

Es ist ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung: Queer Eye gibt es als ersten Ableger des amerikanischen Formates endlich auch in Deutschland! Die Sendung ist seit dem 09. März auf Netflix zu sehen. fünf Folgen werden die Fab 5 Leni Bolt, David Jakobs, Aljosha Muttardi, Jan-Henrik Scheper-Stuke und Ayan Yuruk den grauen Alltag der Alltagsheld*innen wieder bunt machen.

Dabei geht es aber nicht nur um ein Make-Over in allen möglichen Lebensbereichen, sondern auch darum, neue Perspektiven zu schaffen und stereotypisches Denken aufzubrechen. Im exklusiven BRAVO-Interview haben uns die deutschen Fab5 mehr über sich erzählt!

"Queer Eye Germany": Leni Bolt (sie/ihre)

Leni ist nicht nur Expert*in für Zeitmanagement und Achtsamkeit im Alltag, Work-Life-Coach und Podcast-Host, sondern jetzt auch Life-Expert*in bei "Queer Eye Germany". Was ihre Aufgabe und Mission ist? Menschen dabei helfen, glücklich zu sein und negative Perspektiven und Gedanken ändern. Doch Leni hilft nicht nur gerne, sie hat auch noch eine ganz andere Leidenschaft: "Ich würde mich als lebensfroh beschreiben. Die anderen haben mich auch als abenteuerlustig beschrieben. Sie nennen mich nämlich auch ‚Leni – The Explorer‘, weil ich während der Dreharbeiten immer die Ortschaften noch mehr kennenlernen wollte. Ich liebe es auch in Museen zu gehen, deswegen trifft es ‚Leni – The Explorer‘ es auch sehr gut."

"Queer Eye Germany": David Jakobs (sie/ihre)

Influencerin, Hair- und Make-Up-Artist David kümmert sich um alles, was der Bereich Beauty zu bieten hat. Egal, ob Haare, Make-Up oder Nägel, zusammen mit ihr können die Alltagsheld*innen einen Look und eine Beauty-Routine finden, mit der sie sich nicht nur wohl in ihrer Haut fühlen, sondern die auch auf ihre Bedürfnisse und Alltagstauglichkeit abgestimmt ist. Bei "Queer Eye Germany" sorgt David aber nicht nur für das Wohlbefinden der Alltagsheld*innen: "Ich habe meistens richtig gute Laune und obwohl ich sehr auf dekoratives Beautyzeug stehe, also alles, was mit Haaren, Make-Up und so was zu tun hat, ist mir Self-Care und Self-Love eigentlich viel wichtiger. Das ist auch so meine geheime Mission, diese Message zu verbreiten."

"Queer Eye Germany": Aljosha Muttardi (er/ihn)

Aljosha ist Arzt, Youtuber, Influencer und Veganexperte. Seit langer Zeit setzt er sich schon für die Rechte der LGBTQIA+ Community und das Tierwohl ein. Jetzt ist er auch Teil der Netflix-Serie "Queer Eye Germany" und berät und unterstützt die Alltagsheld*innen im Bereich Gesundheit. Wie er sich selbst beschreiben würde? "Also ich wurde fremdbeschrieben als der unspießigste Spießer, zumindest in der Gruppe. Ansonsten bin ich auf jeden Fall ein People-Pleaser, ich bin ein sehr guter Zuhörer und ich würde sagen, dass ich sehr emphatisch bin." Auf jeden Fall sind da ein paar Eigenschaften dabei, die man als Expert*in bei "Queer Eye Germany" gut gebrauchen kann.

"Queer Eye Germany": Jan-Henrik Scheper-Stuke (er/ihn)

Im Bereich Fashion ist er unschlagbar. Alles fing mit einem feinen Gespür für Mode an, mittlerweile ist Jan-Henrik der Chef des Berliner Modehauses Auerbach und der Fashion-Experte bei "Queer Eye Germany". Mit den Alltagsheld*innen entwickelt er Looks, die auf ihre Persönlichkeit abgestimmt sind. Am Ende einer Woche hat er immer noch eine ganz besondere Aufgabe: "Ich habe die große Ehre, den vier anderen Fabs nochmal das zu zeigen, was ich mit den Teilnehmer*innen entwickelt habe und einige von den Looks zu präsentieren. Das ist für mich natürlich ganz toll, weil da sehe ich auch nochmal für mich persönlich, dass das geklappt hat, was ich mir vorgenommen habe." Und auf ihren Fashion-Experten wollen seine Kolleg*innen auch nicht mehr verzichten: "Er ist ein ganz liebevoller Mensch, hat aber manchmal Schwierigkeiten, es zu zeigen. Hier oder da erscheint er auch mal etwas abwesend, obwohl er das überhaupt nicht ist. Er ist nämlich eine ganz tolle Person, die stets ein offenes Ohr für einen hat und immer für einen da ist." Und das, obwohl er nach eigenen Aussagen "manchmal ein bisschen grumpy sein kann."

"Queer Eye Germany": Ayan Yuruk (er/ihn)

Im Bereich Interior-Design sorgt Ayan dafür, dass das Zuhause der Alltagsheld*innen zu einem perfekten Rückzugsort für sie wird. Als Gründer und Kreativdirektor der Brand-Space-Agentur Showz hätte "Queer Eye Germany" niemand besseren für die unglaubliche Umgestaltung von Räumen und ganzen Wohnungen finden können. Das sehen auch seine Kolleg*innen der Show so: "Er ist ein ausgezeichneter Geschäftsmann, Interior-Designer und ein wahnsinnig liebenswerter Mensch." Fun Fact: Ayan und Jan-Henrik kannten sich schon vor den Dreharbeiten zu "Queer Eye Germany": "Wir haben uns vor Jahren kennengelernt und dann aber lange nicht wirklich gesehen. Wir waren uns also nicht sehr nah, das kam jetzt hauptsächlich durch die Sendung erst", erzählt Ayan. Woher sie sich kennen? "Ich war mal mit seinem [Ayan] besten Freund zusammen", so Jan-Henrik.

