Psychotest: Was verrät dein Handy über dich?

Das verrät dein Smartphone über dich

Jeder von uns besitzt ein Handy. Aus dem Alltag ist es gar nicht mehr wegzudenken. Warum dein Handy gerade in der Corona-Zeit gefährlich werden könnte, findest du hier raus! Stell dir jetzt doch mal vor, dein Smartphone wird geklaut! Schon klar, das will man sich lieber nicht ausmalen ... Aber was würde der Handy-Dieb über dich herausfinden, wenn er dein Smartphone genauer unter die Lupe nimmt? Denn tatsächlich sagt unser Handy sehr viel über unseren Charakter aus! Es zeigt, was wir gerne mögen, womit wir viel Zeit verbringen, mit wem wir uns oft vernetzen und noch viel mehr.

Neue Studie über Handy-Nutzung

Eine US-Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass sich Apple- und Android-Nutzer in ihrer Persönlichkeit unterscheiden. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Android-Nutzer als ehrlicher und freundlicher wahrgenommen werden als Apple-Nutzer. Crazy, oder? Das beliebteste Smartphone der Welt ist übrigens ebenfalls von Apple!

Ein aktuelles Problem: Wenn man mit Maske das Handy per Face-ID entsperren möchte. tock.adobe.com/ gcammarata

Was sagt dein Handy über dich aus? Der Test verrät es dir!

Falls du jetzt neugierig geworden bist, dann check doch unseren Psycho-Test aus und finde heraus, was dein Handy über DICH verrät!