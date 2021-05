Psychotest: Steht dein Schwarm auf dich? Finde es jetzt heraus!

Es ist gar nicht so easy jemandem seine Gefühle zu gestehen, wenn man gar nicht weißt, ob der andere genauso fühlt, wie man selbst. Dabei gibt es ein paar Signale, die dir verraten, ob dein Schwarm auf dich steht.

Ist sie/er in deiner unmittelbaren Nähe ganz relaxed oder fuchtelt sie/er sich in den Haaren rum und steht unruhig da? Dann ist das ein klares Indiz dafür, dass dein Crush nervös wird, sobald er in deiner Nähe ist und das ist ziemlich aussagekräftig. Auch beim Flirten auf Instagram & Co. solltest du darauf achten, wie dein Schwarm sich verhält: Reagiert dein Schwarm schnell oder schreibt dir sogar eine Message? Das muss kein Zeichen sein, zeigt allerdings schon, dass sie/er Interesse an dem hat, was du machst und teilst.

Mach den Test: Steht dein Schwarm auf dich?

Ja, Liebe kann manchmal ganz schön kompliziert sein, denn nicht immer sind die Anzeichen und Signale eindeutig. Dann stehst du total im Dunkeln und hast keine Ahnung, ob dein Gegenüber sich überhaupt eine Beziehung mit dir vorstellen kann. Eine nervige Situation, die jeder kennt, der heimlich verliebt ist. Was dein Schwarm wirklich für dich empfindet, verrät dir dieser Test:

