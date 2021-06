Psycho Trick: So erkennst du jede Lüge!

Wir Menschen lügen aus verschiedenen Gründen, sei es, um höflich zu sein, aus Angst oder um jemandem etwas zu verschweigen. Studien zufolge lügen wir etwa 25-mal am Tag. Krass! Auch die Stars lügen gern mal. Hier haben wir die dümmsten Lügen der Stars für euch zusammengestellt. 😅 Mit zwei einfach Tricks kannst du jede*n Lügner*in sofort entlarven. 😎

Lügen entlarven: Bring ihn*sie zum Nachdenken

Bewusst lügen fällt Menschen schwerer, als die Wahrheit zu sagen. Man strengt beim Lügen das Gehirn mehr an und benötigt mehr kognitive Kraft. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen! Wenn du denkst, dass jemand lügt, sorge dafür, dass sie*er über etwas nachdenken muss und so ihr*sein Gehirn noch mehr anstrengen muss. Die Lügen-Expertin Pamela Meyer erklärt der britischen Huff Post: „Wenn du darüber nachdenken musst, was du sagen sollst und dazu gelassen und spontan wirken willst, läuft dein Gehirn auf Hochtouren.“ Du könntest also die Person bitten, die Geschichte doch noch mal in einer anderen Reihenfolge zu erzählen. Sie wird damit komplett überfordert sein, wenn es eine Lüge ist!

So erkennst du, ob jemand lügt

Lügen erkennen: Stelle Fragen

Du kannst eine*n Lügner*in erkennen, indem du ihm*ihr offene und ungenaue Fragen stellst. Frage beispielsweise nach zusätzlichen Details der Geschichte oder wie das Wetter in der Situation war. So bittest du den*die Lügner*in, noch mehr zu lügen und das wird ihm*ihr schwerfallen! Die Person sich schnell verhaspeln und kommt aus dem Konzept. So erkennst du schnell, dass es eine Lüge war!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->