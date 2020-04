„Promis unter Palmen“: Wer soll gewinnen?

„Promis unter Palmen“: Wann und wo wird die Sendung ausgestrahlt?

Eigentlich sollte man meinen, dass alle erfolgreichen Serien in der Corona-Krise nur auf Netflix, Amazon Prime und Disney + laufen, aber NIX DA. Wir haben ein Format entdeckt, dass alle anderen virtuellen Leckerbissen übertrifft:Die Sat1-Sendung „Promis unter Palmen“ ist mit seinem extrem hohen Unterhaltungswert kaum noch zu überbieten. Seit dem 25. März können wir jede Woche Mittwoch um 20:15 auf Sat1 bestaunen, wie mittelschwer bekannte Promis, um ein Preisgeld von 100.000 kämpfen. Von den anfangs zehn außergewöhnlichen Persönlichkeiten sind mittlerweile noch acht Kandidatin im Game.

Eva Benetatou (27) – RAUS

Matthias Magiapane (36)

Ennesto Monté (44) – RAUS

Désirée Nick (63)

Claudia Obert (58)

Janine Pink (32)

Ronald Schill (61)

Carina Spack (23)

Tobias Wegener (26)

Bastian Yotta (43)

So sind die Regeln und der Ablauf bei „Promis unter Palmen“

Neue Folge, neuer Teamkapitän und der wird mittels eines Geschicklichkeitsspiels bestimmt. Insgesamt gibt es zwei Teams und jeweils auch zwei Teamkapitäne. Wer dieses erste Spiel für sich gewinnt, darf sich unter den verbleibenden Kandidaten ein neues Team für ein weiteres Game zusammenwürfeln. Worum es im dem Teamspiel geht, weiß keiner der Kandidaten im Vorfeld. In der Team-Challenge treten die zwei Promi-Teams dann gegeneinander an. Am Ende muss der Team-Käpten des Verlierer-Teams zwei Promis aus seinem eigenen Team nominieren, der das Haus verlassen soll. Die Gewinner bestimmen am Ende dann alle unabhängig voneinander, wer das sein soll.

Kann man „Promis unter Palmen" streamen?

YES! Nach der Ausstrahlung im TV kannst du „Promis unter Palmen 2020“ auch bei Streaming-Dienst „Joyn“ genießen. Dort stehen alle Folgen kostenlos zur Verfügung.

Stimme jetzt ab: Wer soll "Promis unter Palmen" gewinnen?

Bis zum Ende bleibt es immer sehr spannend, wer tatsächlich das Haus verlassen muss und wer am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro mit Nachhause nimmt. Hierbei ist auch deine Meinung gefragt. Was glaubst du, wer am Ende die Kohle und damit den Siegeltitel eintütet?

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!