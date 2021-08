"Pretty Little Liars” Spin-Off: Ist Shay Mitchell dabei?

"Pretty Little Liars" erneut mit Shay Mitchell?

Als vor wenigen Wochen bekannt gegeben wurde, dass es ein "Pretty Little Liars" Spin-Off geben wird, freute das die Fanbase sehr! Immerhin war die Serie jahrelang ein mega Hit und es wurden unglaubliche sieben Staffeln produziert. Die Hauptdarsteller*innen Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellisario, Sasha Pieterse und Shay Mitchell wurde mit ihren Rollen international bekannt. Doch können sich die Stars auch vorstellen, in dem neuen "Pretty Little Liars" Spin-Off mitzuwirken? Shay Mitchell, welche Emily Fields spielte, hat in einem Interview nun einen Einblick dazu gegeben. „Nun ich sage immer `Sag niemals nie` und das trifft auch hier zu“, so Shay. Okay, dass lässt wirklich alles offen. Schließt aber auch nichts aus. Eventuell sehen wir Shay oder eine andere ehemalige "PLL"-Darstellerin zumindest mit einer kleinen Rolle in dem neuen Spin-Off. Doch was ist die Storyline der neuen Serie? ⤵️

"Pretty Little Liars" Spin-Off: Handlung, Start

Was wissen wir über die neue Serie? Der Titel des Spin-Offs ist "Pretty Little Liars: Original Sin" und die Dreharbeiten sollen noch diesen Sommer in New York starten. Frühesten Mitte nächsten Jahres werden wir mit einer Ausstrahlung der Serie rechnen können. Regie führt wieder der "Chilling Adventures of Sabrina" Regisseur Roberto Aguirre-Sacasa und er hat auch gleich verraten, dass es mehr Horror-Elemente in der neuen Teen-Thriller-Serie geben wird. Das wissen wir über die Handlung: Eine Gruppe an Teenager-Mädchen werden für die Sünden ihrer Eltern (und ihre eigenen) zur Rechenschaft gezogen und von einem Angreifer bedroht und gequält … der*die mysteriöse "A" macht ihnen das Leben zur Hölle und terrorisiert erneut eine Gruppe an Menschen! Bis jetzt ähnelt die Handlung der ursprünglichen "Pretty Little Liars" Story sehr. Es bleibt also interessant, welche neuen Plots die Serienmacher*innen noch einbauen werden. 🤔