Pranks: 20+ lustige Ideen, deine Freunde zu verarschen!

Pranks an Freunden: Die lustigsten Streiche

Freund*innen zu pranken, macht unfassbar viel Spaß. Wenn der Scherz gut ist, könnt ihr auch beide darüber lachen. Bei allem Spaß gilt aber: Leg es nicht zu sehr darauf an, denn wenn Pranks gemein werden, sind sie alles andere als lustig! Ready? Hier kommen die besten Streiche und Pranks, die du deinen Freunden spielen kannst!

Date-Prank

Setz dich mit deinem Handy zu deinen Leuten und tu so, als ob du mit jemandem schreibst. Lach dabei und sag Sachen wie „Oh mein Gott!“ oder „Das ist ja süß!“. Tu dabei ganz verliebt und aufgeregt. Irgendwann wirst du gefragt, mit wem du schreibst. Dann beginne deinen Lügen-Prank.

Fang an zu erzählen, dass du jemanden im Internet kennengelernt hast. Und sag, wie cute er/sie ist. Berichte, dass man ihm/ihr das Alter gar nicht anmerkt. Sicher kommt jetzt die Frage, wie alt dein „Date“ denn sei. Sag jetzt sowas wie „37“ oder „43“! Eben ein Alter, dass deinem total unangemessen scheint! Erzähl gern auch weitere Lügen, wie dass ihr euch jetzt zu einem Treffen verabredet habt – Hau richtig raus! Die anderen werden sicher anfangen, dir dein "Date" ausreden zu wollen!

Du hast mich getötet!

Tu so als ob du dich verschluckt hättest. Huste rum und tu so, als ob du keine Luft mehr bekommen würdest. Mach dann Zeichen, dass dein Opfer den sogenannten Heimlich-Griff bei dir machen muss! Klopf dir auf den Rücken und dreh dich mit dem Rücken zu dem/der anderen. Er/sie wird dann die Arme um dich schließen und dich drücken. Wenn das geschieht, kommt jetzt der Höhepunkt der Verarsche: Tu so, als ob du durch das Drücken komplett das Bewusstsein verlierst und sacke in dir zusammen! Fall zu Boden und stell dich tot! Mal sehen, wie sehr sich dein Opfer Sorgen um dich macht!

Panik-Attacke

Wenn du mit jemandem spazieren bist, von der Schule oder der Arbeit heimgehst, raste plötzlich vollkommen aus! Schrei rum, renn, hüpf, schlag um dich, wie wenn du von einer Wespe verfolgt würdest und brüll Sachen wie „Mach es weg!“ oder „Oh mein Gott, schnell weg hier!“ – Dein Opfer rastet sicher auch aus!

Ich bin schwanger!

Manche Jungs denken, es wäre super witzig am 1. April so zu tun, als würden sie mit ihrer Freundin Schluss machen. Solltest du so einen "Witzbold" zum BF haben, dann zahl es ihm gleich heim. Wenn er also sowas sagt, wie „Ich mache Schluss!“ dann sei ruhig traurig. Sag, dass du das nicht erwartet hättest und dann kommt der Hammer. Berichte ihm, dass du dir jetzt noch mehr Sorgen machst, weil du nicht weißt, wie du jetzt mit deiner Schwangerschaft umgehen sollst… Mal sehen, wie geschockt ER jetzt ist!

"Lecker" Kuchen!

Der perfekte Prank für Schokoladen-Junkies: "Bestreiche Küchenschwämme mit Schokocreme um sie als Brownies zu tarnen! Etwas Deko dazu – UND FERTIG! Yurchello108 / alenkadr / kirin_photo // iStockPhoto

Kennst du diese flachen Küchenschwämme? Bestreiche sie mit Schoko-Creme und streu auch süße Zuckerstreusel darüber. Das sieht wunderbar nach echten Brownies aus! Jetzt musst du sie nur noch auf einen Teller packen und deinem Kumpel/deiner BFF anbieten. Sag, wie stolz du bist, dass du die Brownies ganz selbst gemacht hast und dass sie mega lecker sind. Nimm dir auch einen, um den Schein zu wahren. Den ersten Biss deines Opfers solltest du auf Video festhalten!

Ekel-Wasser!

Du hast Besuch und deine Freund*innen sind bei dir? Frag, ob sie ein Glas Wasser wollen – sicher haben sie Durst. Du hast auch NUR Wasser, keine Cola oder andere Getränke zu Hause – sonst klappt der Prank nicht. Geh in die Küche, während deine Leute woanders warten. Nimm jetzt die Gläser und gib in alle, außerdem deinem, einen kleinen Tropfen Lebensmittelfarbe. Die gibt's standardmäßig in blau, gelb und rot. Such dir deine Lieblingsfarbe aus. Zurück bei deinen Freunden gießt du zuerst Wasser in DEIN Glas. Alles normal. Dann kommen die anderen dran – beim Einfüllen wird sich das Wasser färben.

Beste Freund*innen – Oder doch nicht... 🥺

Wenn du dich mit deiner/m besten Freund*in triffst, tu so, als ob du telefonierst. Nick ihm/ihr kurz zu und sag der (imaginären) Person am Telefon. "Ja, ich treff mich grad mit jemanden." – Mach eine kurze Pause als ob du etwas gefragt würdest und red dann weiter. "Nur so. Ich kenn ihn/sie nicht richtig." – Jetzt wird dein BFF-Opfer fragen: "MIT WEM REDEST DU?" – Deine Prank-Antwort: "Mit meiner/m besten Freund*In!". Jetzt lieber in Deckung gehen!

Ciao, Handy!

Trefft euch irgendwo im Park, an einem Brunnen oder in der Stadt. Warte nun darauf, dass dein*e Freund*in mal das Handy aus den Augen lässt. Vielleicht muss er/sie mal aufs Klo? Oder du bittest ihn/sie dir ein Eis zu holen? Lass dir was einfallen. Hat das geklappt, ist deine Mission: Die Hülle des Handys abzunehmen. Wenn er/sie zurück kommt, halte die Hülle so, dass es so aussieht, als hättest du das fremde Handy in der Hand. Will dein Opfer danach greifen, wirf die Hülle weg! WEIT WEG! Am besten auch in einen Brunnen oder auf die Straße. Der Schock wird tief sitzen. SEHR tief! Wenn die Hülle dabei kaputt geht, solltest du aber für Ersatz sorgen 🙃

Prank: Iss deinen Kleber!

Dieser mega gute Prank ist perfekt, um es Freunden heimzuzahlen, die sich immer beschweren, du würdest zu viel futtern! Du brauchst: einen alten Klebestift, aus dem du alle Kleberrückstände sorgfältig entfernst. Wasch ihn auch gründlich aus. Dann knetest du Kaubonbons (z.B. Maoam) zu einem Block zusammen, rollst ihn in Form und steckst ihn in den leeren Klebestift. Deckel drauf. Los geht’s: Wenn du mit deiner BFF/deinem Kumpel abhängst, fang zu jammern an und beschwer dich, dass du mega hungrig bist und gleich durchdrehst. Nörgel so richtig rum, dass dein/e Freund/in so richtig genervt wird. Dann nimm den Kleber, dreh ihn auf und beiß ab – „Megalecker!“. Wetten, dass der Prank bei deinen Freunden für entsetzte Blicke sorgt?

Candy-Prank an Freunde: O-Live-You!

So prankst du alle deine Freunde, die die größten Candy-Fans sind: Schoko-Bons auffuttern und anschließend schwarze Oliven in die leere Verpackung geben und wieder einwickeln. Schade, Schokolade!

Beauty-Prank: Nagellack-Streich

Okay, wir leihen doch alle mal Sachen von Freunden aus. Aber hast du auch eine/n Freund/in, der/die ständig sagt: „Mach es ja nicht dreckig/kaputt/etc.“ – Diesen Angsthasen kannst du es mit diesem Streich richtig heimzahlen. Du brauchst: einen alten Nagellack und Backpapier. Schütte von dem Lack eine kleine Pfütze auf das Backpapier und leg die Flasche in die Pfütze. Dann lässt du den Lack trocknen (dauert ca. einen Tag) und löst ihn vorsichtig vom Backpapier ab. Das nächste Mal, wenn du dir etwas ausgeliehen hattest und es deinem/r besorgten Freund/in zurückgeben sollst, legst du das Shirt irgendwo hin und drapierst dann die getrocknete Pfütze mit dem Nagellack darauf. Dein Opfer wird bei diesem guten Prank erst mal so richtig ausrasten – und du wirst dich schlapplachen!

Prank die Lauscher!

Der Scherz ist was für alle Girls: Hast du auch diese Freunde, die immer lauschen, wenn du einen Anruf kriegst? Jetzt kannst du das für den perfekten Streich nutzen. Besprich vorher mit jemand anderem aus deiner Clique, dich anzurufen, während du mit deinem Prank-Opfer abhängst. Stell den Anruf dann auf laut. Dein Mitverschwörer muss sich am Telefon als Mitarbeiter einer gynäkologischen Praxis ausgeben und sagen: „Ihre Schwangerschafts-Testergebnisse sind soeben eingetroffen und wir wollten ihnen herzlich zu ihrer Schwangerschaft gratulieren.“ Du musst peinlich berührt tun und so wirken, als sei es dir mega unangenehm, dass dein Kumpel/deine Freundin das mitbekommen hat. Ihm/ihr wird es nämlich genauso gehen! Du kannst den mega guten Prank dann mit den Worten aufklären: „Ich hab sogar schon einen Namen für das Baby: Verarscht!“

Food-Prank: Senf-Muffins für Freunde

Diese fiese, aber gute Prank-Idee ist perfekt für Freunde, die dir ständig was wegessen. Du brauchst: Muffins! Hol dir preiswerte aus dem Supermarkt, denn die Dinger wird keiner essen! Außerdem brauchst du Senf. Mayo geht auch. Hier wählst du am besten einen aus der Tube oder eine Flasche zum Drücken. Jetzt verziere die Muffins mit dem Senf, sodass es aussieht, als hätte der Muffin ein leckeres Zitronen-Topping. Stell deine „leckere“ Kreation in die Küche oder dein Zimmer – wo du dich eben mit deinem Kumpel/deiner Freundin triffst. Biete die Muffins nicht an, sondern warte, bis er/sie von selbst zugreift und hungrig reinbeißt – Wääääh!

Lustiger Spinnen-Streich – pranke deine Freunde!

Der Prank mit Spinne ist perfekt für eine Übernachtungs-Party: Schneide einen Spinnen-Umriss auf einem Papier aus, mal ihn schwarz an und kleb ihn IN den Lampenschirm hinein. Warte, bis deine Friends das Licht anknipsen wollen … Kreischen garantiert! Geht übrigens auch gut an Halloween – hier findest du die 10 witzigsten Streiche dafür!

Noch mehr Spider-Pranks

Ebenfalls aus der Kategorie "gute Spider-Pranks": Beschrifte einen Plastikbecher mit „Vorsicht, Spinne!“ und stell ihn verkehrtherum – wie wenn eine Spinne damit gefangen worden wäre – in ihr/sein Zimmer! Die Reaktion abwarten und ablachen!

New phone, who this?

LOL: Handy mopsen, ein paar Namen in den Kontakten ändern oder vertauschen. Es dauert ewig, herauszufinden, wer zum Beispiel "SpongeBob" wirklich ist! Easy Prank-Idee, aber immer wieder gut!😁 Hier gibt's noch mehr Ideen für lustige WhatsApp-Pranks!

Handy Pranks sind unter Freunden besonders witzig iStock/South_agency

Prank-Idee: Handy futsch …

Oh no, Display kaputt?! Just kidding! So jagst du deinen Friends einen riesigen Schrecken ein: Mit der Broken Screen-App (iOS) & der Broken Screen Prank-App (Android), die du vorher nur heimlich installieren musst!

Konfetti: Der klassische Prank an Freunden

Konfetti geht immer, auch bei diesem Prank für Freunde! Wenn du bei deinem/r BFF zu Hause bist, füll heimlich in die Lieblings-Schuhe jede Menge Konfetti. It'll make your day!

Freunde pranken: Snake-Alert

Besorg dir eine Plastikschlange, binde eine Nylonschnur daran und an das andere Ende einen Clip, damit du das Ekel-Teil schnell befestigen kannst. Wenn ihr in der Schule seid, dann häng es an die Tasche deines/r BFF und schrei: „Was ist das?“ Er/Sie (plus die Leute daneben!) wird vor Schreck wegrennen – und von dem Vieh verfolgt.

Guten-Morgen-Prank für Freunde, die gern lange schlafen

ALAAARM! Für diesen Prank an deinen Freunden brauchst du sein/ihr Handy. Stell einen Alarm ein und wickle das Phone mit Frischhaltefolie ein. Das wird ’ne Weile dauern, das Klingeln auszustellen. 😜

Krasser Prank: Täusch eine Verbrennung vor!

Hast du eine Verabredung mit einer Freundin oder einem Kumpel? Dann nutz die Gelegenheit, um diesen Streich zu starten! Du brauchst: etwas weißes Toilettenpapier, einen roten Filzstift und ein bisschen Wasser. So geht’s: Male das Klopapier mit dem Stift an, mach es kurz vor dem Treffen nass und drück es dir auf den Arm. Jetzt sieht es so aus, als hättest du dir richtig gemein den Arm verbrannt! Wenn du deinen Kumpel oder deine Freundin triffst, erfinde eine Story, dass du dich gerade mit deinem Coffee-To-Go richtig mies verbrüht hast. Mega Prank-Idee, super leicht – und richtig lustig, wenn du es sofort auflöst!

Luftballon-Prank an schreckhafte Freunde

Dieser Prank-Idee ist nichts für schwache Nerven: Luftballon an der Innenseite der Tür befestigen, an der Wand eine Nadel. Wenn dein/e BFF dich dann besuchen kommt, lass ihm/ihr doch mal den Vortritt in dein Zimmer.💥

Und jetzt: Viel Spaß beim PRANKEN DEINER FREUNDE! 😇 Und nicht vergessen: Klar kannst du deine Streiche auch filmen. Aber ins Internet stellen, darfst du den Clip nur dann, wenn die Person auch damit einverstanden ist.

Pranks an Freunden kannst du auch mit deiner BFF planen – das macht doppelt Spaß! iStock/Deagreez

