Post Malone schockiert mit traurigem Geheimnis über sein Aussehen

Post Malone hat riesige Tattoo-Sammlung

Viele Stars haben verrückte Tattoos, Post Malone ist einer davon. Malone hat Tattoos am ganzen Körper. Auf seinen Händen, seinen Armen, seinen Beinen und seiner Brust finden sich jede Menge verschiedene Motive: ein Portrait von Jesus, ein Bär, Schriftzüge und Wörter wie „Nevermind“ oder „Patient“, mehrere Totenköpfe, Disneys „Die Schöne und das Biest“, ein Ritter und vieles mehr. Die auffälligsten Tattoos trägt Post Malone aber im Gesicht, denn dieser ganz besondere Körperschmuck fällt sofort ins Auge. Der 24-Jährige legt sich immer wieder unter die Nadel für neue Gesichtstattoos, die viele für gefährlich halten. Unter seinen Augen stehen die Worte „Always“ und „Tired“, auf der Stirn trägt er Stacheldraht, auf seiner Backe hat sich Post Malone ein krasses Horror-Tattoo stechen lassen.

Post Malone mag sein Aussehen nicht

Jedes seiner Tattoos habe eine Bedeutung, das hat Post Malone vor kurzem gegenüber seinem Spencer-Confidential Co-Star Mark Wahlberg ausgeplaudert. In einem Interview mit dem Magazin „GQ Style“ gibt Posty sogar noch mehr preis: Er verrät den traurigen Grund für seine Gesichtstattoos! Auf seine Face-Tats angesprochen, erklärt Post Malone, dass seine eigene Unsicherheit eine Rolle spielen könnte: „Es hat vielleicht mit Unsicherheit zu tun, dass ich nicht mag, wie ich aussehe. Also mach ich dort etwas Cooles drauf, sodass ich mich selbst anschauen und sagen kann „Du siehst cool aus, Kid.“ und ich habe ein Mindestmaß an Selbstvertrauen, wenn es um mein Aussehen geht.“

