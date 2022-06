Bei Pizzabelag scheiden sich die Geister – und manchmal auch die Leute! So hart debattiert ist dieses Thema. Für viele ist die Vorstellung, Schinken und Ananas auf eine Pizza zu geben ungefähr so widerlich, wie Schafsmilchkäse mit Maden zu essen (eine Delikatesse aus Sardinien, nebenbei). Genauso finden manche Pizza Vierkäse einfach ein bisschen too much (von solchen Leuten sollte man sich grundsätzlich fern halten, unsere Meinung 🧀💗). Worauf sich alle einigen konnten – die Vegetarier*innen und Veganer*innen allerdings nur mit einem lauten und schmerzhaften Zähneknirschen – ist, dass Pizza Salami (oder Pizza Peperoni, was eine amerikanische Salami-Variante ist) die unangefochtene Nummer 1 war, was den Pizzabelag anging. Bis jetzt!

Der neue Lieblingsbelag

Technomic erstellt regelmäßig Trendstudien zum Thema Konsum – wo die geliebte Pizza natürlich nicht fehlen darf! 25 Länder wurden dabei untersucht auf der Suche nach dem beliebtesten Belag. Klingt nach einem nicen Job, wo können wir uns bewerben? Auf jeden Fall konnten die Forscher*innen der Studie ein sehr überraschendes Ergebnis präsentieren: Die Pizza Salami wurde von ihrem Thron gestoßen, an ihrer statt hat es sich nun folgender Belag auf dem eisernen Stuhl bequem gemacht. Könnte es eine vegetarische Pizza sein, so mit richtig viel Gemüse, weil man dieser Tage auf den Körper mehr acht geben sollte? Leider nein. Die Veganer*innen brauchen ihre Hoffnung auch nicht hochschrauben, die neue Variante hat NOCH MEHR Fleisch drauf (weil wir das ja offenbar brauchen 😂). Der neue Lieblingsbelag ist Kochschinken und Hühnchen! Über die Hälfte der Befragten (53%) wählten diesen Belag als ihren Favoriten. Hättet ihr es gedacht?!

Der Rest vom Pizzafest

Relativ knapp dahinter hat es sich der ehemalige König der Pizzen gemütlich gemacht: Pizza Peperoni (43%)! Ganz kurz dahinter folgt Pizza Bacon mit 41%. Und die ganz klassische Pizza Salami, wie sie hierzulande eher kredenzt wird, schaffte es auf gerade einmal 34%. Die Zeiten ändern sich in der Tat! Shrimp und Thunfisch begeisterte immerhin noch 29% der Befragten, während Hack (32%), Chorizo (spanische Salami) mit 23% noch einigermaßen beliebt waren und die Ente (11%) das Schlusslicht bildete. Ehm, schon mal was von Brokkoli gehört?! 😂 Gemüse ist wohl out. Dabei sollten wir alle zumindest etwas weniger Fleisch esse, für die Umwelt. 💚