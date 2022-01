Pille vergessen: Richtige Einnahme und Folgen von Einnahmefehlern

Du hast die Pille vergessen? Wenn man die Pille nicht richtig einnimmt, kann das Risiko einer Schwangerschaft erhöht sein. In diesem Artikel erfährst du, wie du das verhindern kannst und was zu tun ist. Grundsätzlich reicht die Pille als Verhütung, wenn sie richtig eingenommen wird. Das heißt, dass die Pille jeden Tag, etwa zur selben Zeit, 21 Tage hintereinander, eingenommen werden muss. Dann muss nach einer siebentägigen Einnahmepause mit den nächsten 21 Pillen der neuen Packung verhütet werden. Und so geht es immer abwechselnd weiter. 21 Tage Pille nehmen, sieben Tage Pause. Eigentlich ganz einfach, doch schon ein stressiger Tag kann leicht dazu führen, dass man die Einnahme einer Pille versehentlich vergisst. Und das kann zur Folge haben, dass der Schutz vor einer Schwangerschaft möglicherweise nicht mehr gegeben ist. Das ist aber kein Grund, sofort in Panik auszubrechen. Denn oft gibt es noch eine Möglichkeit, wie der Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft trotz vergessener Pille aufrechterhalten werden kann. Es kommt dabei immer darauf an, wann du welchen Einnahmefehler gemacht hast.

Pille vergessen: Was jetzt zu tun ist!

Du hast die Pille vor weniger als 12 Stunden vergessen? Dann darfst du tief durchatmen, das ist kein Problem. Wenn du die Pille zu spät genommen hast und es weniger als 12 Stunden her ist, dass du die Pille vergessen hast, ist das kein Problem. Du holst die Einnahme einfach nach und machst mit der Einnahme der anderen Pillen normal weiter. Auch wenn das bedeutet, dass du zwei Pillen fast gleichzeitig einnimmst.

Anders sieht es jedoch aus, wenn du die Pille vor mehr als 12 Stunden vergessen hast. Um jetzt das Richtige zu tun, ist entscheidend, in welcher der drei Einnahmewochen der Einnahmefehler passiert ist. Wichtiger Hinweis: Wir erklären dir hier das übliche Vorgehen bei einer Mikropille (Kombination aus Östrogen und Gestagen), wenn du eine andere Pille nimmst, solltest du deinen Frauenarzt*deine Frauenärztin um Rat fragen. Generell empfehlen wir immer, zusätzlich den Beipackzettel zu beachten.

Pille vergessen: Erhöhtes Schwangerschaftsrisiko in der ersten Einnahmewoche!

Die erste Woche ist die ungünstigste Woche, um die Pille zu vergessen. Wenn es dir passiert ist, verlängert sich nämlich die hormonfreie Zeit und ein Ei kann heranreifen. Ein Eisprung ist also möglich und damit auch die Entstehung einer Schwangerschaft, wenn du vorher Sex ohne Kondom hattest.

Was du jetzt tun musst: Nimm die vergessene Pille sofort nach. Benutze für die nächsten sieben Tage nach dem Einnahmefehler ein Kondom beim Sex.

Wichtig: Hattest du vor dem Einnahmefehler Sex, kann eine Befruchtung stattfinden. Denn möglicherweise hast du jetzt wegen des Einnahmefehlers einen Eisprung, auf den schon die Samen zur Befruchtung warten. Und die können mehrere Tage in der Gebärmutter überleben. Durch die Einnahme der "Pille danach" kann die Befruchtung jedoch verhindert werden. Wie lange nach dem Sex die "Pille danach" eingenommen werden kann, wo sie erhältlich ist und alle weiteren Infos gibt's hier: Die Pille danach: Last-Minute-Verhütung für den Notfall!

Pille vergessen: Das ist in der zweiten Einnahmewoche wichtig!

Wenn du die Pille in der zweiten Einnahmewoche vergessen hast, bist du am sichersten unterwegs. Das solltest du jetzt wissen:

Keine Panik! Durch die vorherige korrekte Einnahme von sieben Pillen ist das Wachstum des Eibläschens so weit gehemmt, dass kein Eisprung stattfinden kann. Also kann nichts passieren. Der Schutz vor einer Schwangerschaft bleibt sicher. Lies trotzdem weiter, was jetzt wichtig ist!

Was jetzt zu tun ist: Nimm die vergessene Pille sofort nachträglich ein, auch wenn das bedeutet, dass du zwei Pillen fast gleichzeitig einnimmst. Wenn du nicht mehr als eine Pille vergessen hast, und diese nachgenommen hast, brauchst du nicht zusätzlich mit einem Kondom zu verhüten.

Vergessene Pille in der dritten Einnahmewoche!

Wenn du die Pille in der dritten Einnahmewoche vergessen hast, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du handeln kannst:

Du hast entweder die Möglichkeit, die Einnahme der vergessenen Pille schnellstmöglich nachzuholen und ohne Pillenpause die Einnahme der Pille fortzusetzen. Das heißt, du brichst die nächste Pillenpackung an, ohne vorher eine siebentägige Einnahmepause gemacht zu haben. Die nächste Einnahmepause machst du dann am Ende der neuen Packung.

die Einnahme der vergessenen Pille schnellstmöglich nachzuholen und ohne Pillenpause die Einnahme der Pille fortzusetzen. Das heißt, du brichst die nächste Pillenpackung an, ohne vorher eine siebentägige Einnahmepause gemacht zu haben. Die nächste Einnahmepause machst du dann am Ende der neuen Packung. Die andere Möglichkeit wäre, dass du die Pillenpause vorziehst. Der Tag des Einnahmefehlers ist dann sozusagen der erste Tag der siebentägigen Pause, nur dass du sie eher beginnst als sonst. Nach der siebentägigen Pause machst du wieder normal mit der Einnahme der Pille weiter. In diesen beiden Fällen muss nicht zusätzlich verhütet werden.

Befolgst du keine dieser Möglichkeiten, bist du erst wieder geschützt, wenn du nach der nächsten Pillenpause mindestens sieben Pillen korrekt nacheinander eingenommen hast. Du solltest also so lange mit Kondomen verhüten, bis der volle Schwangerschaftsschutz wieder aufgebaut wurde.

Ich habe mehrere Pillen vergessen – und jetzt?

Solltest du mehrere Pillen vergessen haben, ist der Schutz vor einer Schwangerschaft nicht mehr gewährleistet! Vereinbare nun unbedingt einen Termin bei deinem Frauenarzt, um zu erfahren, wann du dich wieder auf den Verhütungsschutz der Pille verlassen kannst. Wichtig: Nimm die Pille bis zum Termin wie gewohnt ein und verhüte beim Sex zusätzlich mit einem Kondom. Achtung: Pille vergessen, aber Sex gehabt? Mit der "Pille danach" kann eine Befruchtung verhindert werden. Dabei gilt: je früher sie eingenommen wird, desto sicherer wirkt sie.

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

