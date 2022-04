Pickel nach der Rasur vermeiden: Welche Tipps helfen?

Das A und O für die Intimrasur

Die Intimrasur ist vor allem bei Frauen und Mädchen ein wichtiges Thema. Wie rasiere ich mich richtig? Welche Arten von Intimrasuren gibt es? Welche passt zu mir? Und ganz wichtig: Wie rasiere ich mich am besten, dass ich keine blöden Pickelchen nach der Rasur bekomme? Nach der Rasur soll nämlich möglichst alles glatt oder getrimmt sein und schön aussehen. Doch oft entstehen an derselben Stelle rote Pickelchen! Wir verraten dir, wie du das verhindern kannst. ⤵️

Tipps für die richtige Intimpflege

Aber nicht nur im Intimbereich, sondern auch an den Beinen oder Achseln können die gehassten roten Pickelchen entstehen. Aber woher kommen diese Pünktchen? Das kann passieren, weil sich nach der Rasur die scharfe Haarkante in die Folikelwand bohrt oder weil sich auch schon kurze Stoppeln in die Haut neben dem Haarschaft bohren. Bei den lockigen Schamhaaren passiert das besonders leicht. Die gereizte Haut reagiert dann mit Rötungen oder Entzündungen. Um das zu verhindern, kannst du einiges beachten!

Tipps gegen Pickel nach der Rasur

Nimm vor der Rasur ein Bad, damit die Haare weich werden.

Oder befeuchte zum Beispiel dein Bein vorher -> Eine Rasur auf trockener Haut kann zu einer Hautirritation führen.

Kürze deine Haare vor der Rasur mit einem Trimmer oder einer Schere, damit du nicht mehrmals mit dem Rasierer über die gleiche Hautpartie gleiten musst.

Benutze ein Rasiergel oder einen Rasierschaum ohne zusätzliche Duftstoffe. Das kann die Haut unnötig reizen.

Generell empfiehlt es sich nicht, sich mit einem Duschgel oder Ähnlichem zu rasieren. Mehr Infos dazu findest du unten im Video!

Verwende nur scharfe Klingen.

Einfachklingen reizen die Haut weniger, weil nicht gleich mehrere Klingen auf einmal über die empfindliche Haut fahren. Dreifachklingen oder Vierfachklingen sind zwar gründlich, aber nicht jede Haut verträgt sie.

Der wohl wichtigste Tipp von allen: Rasiere immer in deine Haarwuchsrichtung und nicht gegen die Haarwuchsrichtung! Das stresst deine Haut nämlich sehr!

Lasse dir außerdem Zeit und rasiere dich in leichten, gleichmäßigen Rasierzügen.

Verwende anschließend eine milde Creme, die ohne Duft- und Farbstoffe beruhigend auf die Haut wirkt. Sie sollten auch alkoholfrei sein, um die Feuchtigkeit noch besser zu bewahren.

Die Benutzung eines Elektrorasierers mit einer Einstellung von einem Millimeter Resthaar ist für sehr empfindliche Haut einen Versuch wert. Denn auf diese Weise wird die Haut kaum irritiert und die Haare sind trotzdem weg.

Finde heraus, was für dich die beste Variante ist. Ein bisschen Herumprobieren gehört dazu.

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

