Pickel auf der Wange: Wie kommt das?

Pickel auf der Wange – wer kennt das nicht? Den einen Tag ist alles gut, aber am nächsten ist er plötzlich da! Meeega nervig! Und dabei hast du doch eigentlich keine starke Akne und auch sonst hast du kaum Probleme mit deiner Haut. Wir haben herausgefunden, was dagegen hilft! Um die Pickel und Mitesser zu entfernen, musst du erst einmal herausfinden, wo die Pickel auf den Backen herkommen! Unsere Liste hilft dir dabei … 😘

Akne, Pickel, Mitesser – Das hilft!

Pickel auf der Wange durch Haarspray

Bei Haarspray musst du aufpassen, dass nichts auf die Haut kommt Michele Pevide / iStockphoto

Bei Pickeln im Gesicht hat meist jede Stelle eine andere Ursache. Deine Pickel können zum Beispiel von Kosmetik-Produkten kommen, die du neu gekauft hast. Hast du dir vielleicht vor Kurzem ein neues Haarspray zugelegt? Darauf könnte deine Haut allergisch reagieren! Ganz wichtig: Achte darauf, dass du dir kein Haarspray aus Versehen ins Gesicht sprühst. Das reizt die Haut umso doller.

Neues Shampoo irritiert die Haut

Dass du plötzlich Pickel auf der Wange bekommst, könnte sogar am Haar-Shampoo liegen. Hast du zum Beispiel aufgrund von fettigen Haaren kürzlich die Marke gewechselt? Darauf kann deine Haut erst einmal negativ reagieren, da sie sich auf andere Inhaltsstoffe einstellen muss.

Pickel durch die Hände

Pickel werden auch begünstigt, wenn du dir ständig ins Gesicht fassen musst lakshmiprasad S / iStockphoto

Supermodel Kendall Jenner verriet in einem Interview, was der beste Tipp war, den sie je von ihren Kardashian-Schwestern bekommen hat: "Fass dir nicht ins Gesicht!" ✋ Dieser Tipp bewirkt wahrlich Wunder und hilft gegen Pickel! Gerade, wenn du nur Pickel auf einer Seite des Gesichts bekommst, kann es sehr gut sein, dass die Bakterien auf deiner Hand daran schuld sind. Den ganzen Tag über berührst du schließlich Gegenstände – wie dein Smartphone, das für unreine Haut sorgen kann – die absoluten Dreckschleudern sind! 😱 Wenn du dir danach ins Gesicht fasst, können sich beginnende Hautunreinheiten durch Bakterien entzünden.

Dreckige Kopfkissen

Mega-Tipp gegen Pickel über Nacht: Wechsle alle sieben bis zehn Tage deinen Überzug deines Kopfkissens und wasch den alten Bezug regelmäßig bei mindestens 60 Grad, um Bakterien zu töten!

Dein Lieblingsstofftier sorgt für Pickel 🥺

Du bekommst fiese Pickel im Schlaf? Dann musst du jetzt ganz stark sein – denn auch dein Lieblingskuscheltier oder dein Lieblingskuschelkissen kann ein Bakterien-Paradies sein. Verzichte ein paar Nächte darauf und beobachte, ob es deiner Haut so besser geht. Und wenn dem so ist: Ab in die Wäsche mit Mr. Bobo (oder wie du dein Kuscheltier auch immer nennen magst 😁).

Pickel auf der Wange durch schlechte Ernährung

Leider geil und leider richtig gut für Pickel: ungesundes Essen! miodrag ignjatovic / iStockphoto

Es ist wirklich wahr: Je gesünder du isst, desto weniger Pickel bekommst du! Akne, Pickel und Mitesser kommen oft von fettigem Essen, vor allem Fast-Food wie Burger und Pizza.🍕💖 Oft ist geiles Essen, vor allem auch Käse, Auslöser für Pickel auf den Wangen. Obst und Gemüse haben deutlich weniger Zucker und mehr Vitamine, die auch deiner Haut besonders guttun. Die Mischung macht’s, aber die Waage sollte sich (leider, leider) zum gesunden und nicht geilen Essen richten, wenn du weniger Pickel haben möchtest. 🙄

Smartphone-Alarm!

Du hängst ständig am Handy? Pickel-Alarm! Denn vor allem dein Smartphone sorgt für unreine Haut. Der Grund: Auf dem Display befinden sich nämlich mehr Bakterien als auf einer Klobrille. Bäähhh! Wenn du ständig mit deinem Handy telefonierst, können es sich die Bakterien wunderbar auf deiner Wange gemütlich machen. Gerade, wenn du Pickel nur auf einer Wange hast, kann das ein Indiz sein! Denk also dran, dein Handy-Display regelmäßig zu desinfizieren oder zumindest mit einem Taschentuch abzuwischen.

Lange Haare führen zu Pickeln?!

Auch lange Haare können indirekt zu Pickeln führen FGorgun / iStockphoto

Tatsächlich können Pickel auf der Wange auch durch Bakterien in deinen Haaren kommen. Trägst du deine Haare zum Beispiel seit Kurzem öfter offen? Auch sie können Bakterien in deine Haut tragen. Abwechslung gefällig? Hier findest du die schönsten Frisuren für lange Haare.

Pickel durch unreine Handtücher

Wie du jetzt schon weißt, kommen Pickel auf der Wange meistens von Bakterien auf Gegenständen. Dazu gehören auch Handtücher, die du zum Händetrocknen oder nach dem Duschen verwendest. Genau wie dein Kopfkissen solltest du auch das Handtuch für dein Gesicht oft und heiß waschen und regelmäßig wechseln! Hier gibt's übrigens sechs geniale Tipps, wie du deine Beauty-Produkte reinigst.

Zu faul zum Abschminken?

Die nervige Abendroutine gegen Pickel ist superwichtig. Deshalb: Immer gründlich abschminken! Make-Up-Rückstände verstopfen ansonsten die Poren und sorgen quasi über Nacht für eklige Pickel im Gesicht. Hier erfährst du, wie du dich richtig abschminkst!

Pickel auf der Wange im Sommer

Sommerzeit, Pickelzeit? Nicht, wenn du die richtige Sonnencreme verwendest Artiemedvedev / iStockphoto

Du hast besonders oft Pickel auf der Wange im Sommer? Benutzt du immer dieselbe Sonnencreme oder wechselst du gerne mal durch? In jedem Fall kann es an der Creme liegen! Vielleicht verträgt deine Haut sie nicht. Probiere mal, deine Sonnencreme zu wechseln bzw. meide die, die du bisher immer verwendet hast.

Pickel-Tipps helfen nicht: Probleme mit der Haut?

So, jetzt solltest du eigentlich nicht mehr so viele Probleme mit Pickeln auf der Wange bekommen! Doch: Keiner der genannten Punkte ist die Lösung zu deinem Haut-Problem? Dann trau dich und besuche eine*n Hautarzt*Hautärztin! Er*sie hilft dir am schnellsten. Und wenn ein Pickelchen schon längst da ist - sollest Du auf einige Sünden besser verzichten.

