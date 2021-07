Pickel am Penis: Gefährlich? Und was hilft?

Pickel und Pusteln können jederzeit an deinem Penis auftauchen – oft ist das kein Grund zur Sorge. Manchmal aber schon! Was du wissen musst, wann du handeln musst und was ungefährlich ist, erfährst du hier!

Was sind das für Pickel am Penis?

Wenn du Pickel oder Punkte an deinem Penis entdeckst, muss das kein Grund zur Sorge sein! Denn dabei handelt es sich meist um sogenannte Hornzipfel, die oft im Verlauf der Pubertät entstehen.

Tatsächlich haben viele Jungs und Männer diese kleinen, schmerzlosen Hautknötchen auf dem Penis, die auch weißlich, hautfarben oder rötlich aussehen können. Bei vielen befinden sich die Pickel in der Kranzfurche, also am Übergang zwischen Eichel und Penis und sind oft symmetrisch angeordnet. Dabei kann es so aussehen, als würden die Pickel in einer Reihe aneinander liegen.

Wenn sich die Pickel am Penis um die Kranzfurche reihen, handelt es sich meist um Hornzipfel BRAVO

Hornzipfel, medizinisch Hirsuties papillaris penis oder Papillae coronae glandis genannt 🧐 können einem erst einen ganz schönen Schreck bescheren – aber sie sind harmlos und verschwinden oft auch wieder, wenn du älter wirst.

Tatsächlich kommen diese Pickel am Penis bei bis zu 43% aller jungen Männer und vor allem in der Pubertät vor. Bei Mädchen 💁🏻‍♀️ gibt es Hornzipfel nicht.

Symptome

Die kleinen Pickelchen verursachen keine Symptome und wenn sie “gewachsen” sind, werden sie nur dann größer, wenn auch dein Penis in der Pubertät wächst. Anschließend verändern sie sich nicht mehr stark. Hornzipfel sind weder ansteckend, noch schmerzhaft.

Du kannst sie an folgenden Symptomen genau identifizieren :

Die Pickel sind weich.



Sie sehen aus wie kleine Noppen oder Papeln.



Sie sind zwischen 1 und 4 Millimeter dick.



Sie bilden sich in einer Reihe am Penis in der Kranzfurche am Penis/dem Rand der Eichel.

Die Hornzipfel gleichen auch Fordyce-Drüsen, welche ebenfalls ungefährliche Papeln sind und durch Talgdrüsen entstehen – und am Mund, aber auch am Penis auftauchen können. Unterscheiden kannst du sie von Hornzipfeln dadurch, dass Fordyce-Drüsen nicht wie aufgereiht, sondern verstreut auftauchen – und es eine Papel oder 100 sein können.

Wichtig: Wenn du dir unsicher bist, ob es sich bei dir um Hornzipfel handelt oder wenn du Beschwerden hast (z.B. weil die Pickel schmerzen, jucken oder brennen), solltest du das auf jeden Fall bei einer Untersuchung 👨🏼‍⚕️👩🏽‍⚕️ abklären lassen. Denn manche Pickel am Penis sind auch ein Zeichen für eine ernsthafte Erkrankung, die behandelt werden muss.

Die Ursachen für Pickel am Penis

Deine Körperhygiene ist kein Grund für die Pickel am Penis shutterstock.com

Es steckt weder eine Erkrankung, wie z.B. eine sexuell übertragbare Krankheit dahinter, noch haben Hornzipfel etwas mit mangelnder Hygiene 🛀🏽 zu tun. Die Pickel am Penis sind außerdem nicht ansteckend und verursachen auch keine Schmerzen.

Ob man Hornzipfel bekommt oder nicht, kann man nicht beeinflussen. Und so kann es sein, dass manche Jungs sie bekommen und manche nicht. Die Hornzipfel können also ganz spontan entstehen, was meist während der Pubertät der Fall ist. Auch wie stark die Pickel ausgeprägt sind, kann von Junge zu Junge unterschiedlich sein.

Urologen*innen wissen nicht ganz, warum sie entstehen – vermuten aber, dass die Pickel ein Überbleibsel der Embryonal-Entwicklung im Mutterleib sein könnten und somit wohl zu normalen Entwicklung des männlichen Körpers gehören.

So kannst du die Pickel behandeln

Sollten die Pickel am Penis bei dir auftauchen und als Hornzipfel diagnostiziert sein, ist eine Behandlung mit Medikamenten nicht notwendig. Meist reicht dem/der Urologen*in ein kurzer Blick ob es sich bei den Pickeln um Hornzipfel handelt oder möglicherweise eine Erkrankung mit ähnlichem Erscheinungsbild, wie z.B. Feigwarzen, dahintersteckt.

Was Feigwarzen sind und wie du dich davor schützen kannst, erfährst du hier!

Sollten Zweifel im Raum stehen würde ein Gewebeprobe, welche in einem Labor untersucht wird, Gewissheit bringen.

Hornzipfel sind völlig harmlos und absolut nicht gefährlich! Deshalb ist eine Behandlung aus medizinischer Sicht auch nicht notwendig. Falls es aber bei dir so sein sollte, dass dich die Pickel am Penis sehr stören, solltest du dies im Gespräch mit einem Hautarzt oder Urologen ansprechen, denn es gibt Möglichkeiten, die Pickel am Penis zu behandeln, sollten sie etwa für eine psychische Belastung sorgen:

Eine Laser-Bestrahlung mit CO2 kann die Papeln auflösen und ist in der Regel sicher und effektiv.



kann die Papeln auflösen und ist in der Regel sicher und effektiv. Durch eine Bestrahlung mit Radiowellen würde freie Radikale gebildet, welche die Zellen den Hornzipfel zersetzen können. Allerdings zerstören sie auch (normale) gesunde Zellen und diese Behandlung ist nicht besser als die Laser-Bestrahlung.



würde freie Radikale gebildet, welche die Zellen den Hornzipfel zersetzen können. Allerdings zerstören sie auch (normale) gesunde Zellen und diese Behandlung ist nicht besser als die Laser-Bestrahlung. Auch lassen sich die Hornzipfel medizinisch vereisen , sodass sie sich nach der Behandlung zurück bilden.



, sodass sie sich nach der Behandlung zurück bilden. Ebenso ist eine Operation ist möglich. Da diese aber durch medizinische Schnitte mit etwa einem Skalpell für Wunden und Narben sorgt, wird dies nicht unbedingt empfohlen.

Bei den meisten dieser Behandlungen verschwinden die Papeln nach einigen Wochen. Aber bedenke: Alle medizinischen Behandlungen haben Vor- und Nachteile. Bitte informiere dich umfangreich und lass dich von Experten*innen beraten, wie deine Heilung und Risiken sind.

Welche Hausmittel gibt es?

Auch könntest du dich versucht fühlen, selbst Hand anzulegen, wovon das Dr. Sommer Team dringend abrät! Im Internet geistern Tipps, wie die Behandlung mit Zitronensaft oder Zahnpasta umher, welche kompletter Schwachsinn sind. Bitte unternimm nichts, ohne mit einem*r Arzt/Ärztin gesprochen zu haben.

Hausmittel wie Zahnpasta sollten gegen die Pickel am Penis nicht angewendet werden! mphillips007/Getty Images/iStockphoto

Kann man den Penis Pickeln vorbeugen?

Es gibt keine bekannte Methode, die der Vorbeugung gegen Hornzipfel dient. Sie entstehen weder durch ein bestimmtes hygienisches Verhalten, noch durch andere Umstände in deinem Leben. Sie kommen besonders häufig bei unbeschnittenen jungen Männern vor – doch bietet eine Beschneidung (Link: so läuft das ab) nicht zu 100% Schutz vor den ungefährlichen Hornzipfeln.

Alle Infos zur Beschneidung findest du auch in diesem Video:

Hornzipfel: Sex und Folgen

Die schmerzlosen Pickel am Penis haben meist keine negativen Auswirkungen auf deine Gesundheit und stören auch beim Geschlechtsverkehr ❤️ nicht. Bitte lass dich untersuchen, solltest du Sorgen haben und bedenke, dass die Papeln oder Pickel oft von alleine nach einiger Zeit – manchmal kann das Jahre dauern – verschwinden. Doch auch, wenn sie nicht verschwinden (was auch vorkommt) sind und bleiben sie ungefährlich.

Was es sonst noch sein könnte

Neben Hornzipfeln gibt es noch andere Gründe, warum an deinem Penis Pickel sprießen. Bitte lass dich im Zweifel immer untersuchen! Nur so kannst du Gewissheit haben, dass du auch wirklich gesund bist!

» Atherome (Verlagerte Talgdrüsen)

» Entzündete Haarwurzeln

» Hautzysten am Penis oder Hodensack

» Bräunlich verfärbte Penisknötchen

» Sexuell übertragbare Krankheiten

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt, Anwalt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns eine E-Mail mit Betreff „Dr Sommer Frage; an drsommerteam@bravo-family.de

