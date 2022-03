"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse": Das bedeutet der Trailer für "Harry Potter"-Fans

"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" neuer Trailer begeistert "Harry Potter"-Fans!

Es gibt einen neuen Trailer zu "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" und er steckt auch voller Geheimnisse und Hinweise für Fans von "Harry Potter"!

Eigentlich sollte der Trailer schon letzte Woche erscheinen, wurde jedoch verschoben. Eine offizielle Erklärung gab es dazu nicht. Wie der Titel von "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" schon verrät, werden wir in diesem Teil nämlich viele wichtige Details und Entwicklungen erfahren, die Harry Potter sicher auch gern gewusst hätte. Im dritten Teil der Spin-Off-Filme werden wir nämlich auch ein Duell zwischen Gellert Grindelwald und Albus Dumbledore sehen. In dem neuen Trailer sehen wir auch Mads Mikkelsen in Action, der als Ersatz für Johnny Depp einspringen wird.

"Phantastische Tierwesen" Teil 3: "Harry Potter"-Geheimnisse in neuem Trailer versteckt

Das Duell zwischen Grindelwald und Dumbledore in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" ist jedoch besonders spannend für "Harry Potter"-Fans. Wir wissen nämlich, dass die beiden Zauberer in der Jugend gute Freunde waren und auch einen Blutpakt geschlossen haben, der sie eigentlich davon abhält – jemals im Leben – gegeneinander zu kämpfen. Irgendwie scheint dieser Pakt jedoch durchbrochen zu werden, bleibt nur abzuwarten wie. Auch Newt Scamander und seine Clique sollen dabei helfen, Grindelwald zu bekämpfen. Aber es gibt noch weitere Geheimnisse in dem neuen Trailer, die "Harry Potter"-Fans interessieren werden:

Keine Spur von Nagini: Nachdem wir in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" die menschliche Form von Nagini (Claudia Kim) kennengelernt haben, gibt's im Trailer keine Hinweise auf ihre Rückkehr. Fans hoffen jetzt darauf, dass sie einen ganz eigenen "Harry Potter"-Film bekommt, der ihre Beziehung zu Voldemort und die Verwandlung zur Schlange thematisiert.

Die Wahrheit über Credence: Teil zwei von "Phantastische Tierwesen" endete damit, dass Credence Barebone der verstoßene Bruder von Albus Dumbledore sein soll und sein echter Name damit Aurelius Dumbledore sei. Doch Trailer und Poster lassen auch die "wings of water"-Theorie aufleben. Was Credence zu dem Sohn von Leta Lestrange machen würde, Corvus Lestrange, der eigentlich ertrunken ist – oder eben auch nicht, wenn man der Prophezeiung von Tycho Dodonus glaubt. Gleichzeitig würde das auch bedeuten, dass ihn Gellert Grindelwald nur anlügt, um ihn für seine Zwecke zu nutzen. In Teil 3 werden wir sicher die finale Antwort bekommen.

Hochzeitsglocken? Jacob Kowalski bekommt in Teil 3 von "Phantastische Tierwesen" nicht nur einen Zauberstab (als Muggel!!), sondern vielleicht auch ein Happy End. Die Seite "Pottermore" teilte nämlich einen Artikel des "Daily Prophet" von Ginny Potter im Jahr 2014, wo ein Quidditch-Spieler mit dem Namen Quentin Kowalski erwähnt wird. Etwa ein Nachkomme von Jacob und Queenie? Der Name würde jedenfalls passen!

Verwandlung von Credence: Für den mysteriösen Credence gibt es in Teil 3 außerdem noch einen neuen Look, der Fans sehr an Severus Snape erinnert. Einige vermuten jetzt, dass dies ein Hinweis darauf sein könnte, dass auch sein Charakter bald eine Veränderung durchmacht und sich auf die Seite der Guten schlägt? Es gibt jedenfalls Parallelen zwischen den beiden "Harry Potter"-Figuren …

