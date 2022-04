Perfekte Brüste – Aussehen, Größe und worauf er / sie steht!

Brustgrößen nach Land verschieden

Die Brustgrößen werden in den meisten Ländern nach Körbchengrößen definiert. Wichtig zu wissen, ist dass es weltweit aber unterschiedliche Größensysteme gibt. Was bei uns ein C-Körbchen ist, ist nicht unbedingt die gleiche Größe in den USA.

Durch das Internet, gephotoshoppte Bilder auf sozialen Medien und den gängigen Schönheitsidealen wird Mädchen und Frauen oft suggeriert, dass größere Brüste schöner seien. Aber ist das so? Dabei ist wichtig anzumerken, dass Größe eine Frage der Wahrnehmung ist – nicht jede*r bezeichnet die gleiche Größe als „groß“. Und ein vermeintlich kleiner Busen entpuppt sich oftmals als B- oder C-Körbchen.

Umfrage stellt beliebteste Brustgröße fest

Doch selbst vor dem Hintergrund dieses Wissens, steht die Frage „Wie groß ist eine perfekte Brust?“ immer wieder im Raum. Mittlerweile haben dazu auch Umfragen stattgefunden, welche Meinungen abfragen. Die wohl am häufigsten zitierte ist eine Umfrage der US-Website Zava, die 2.000 Amerikaner*innen und Europäer*innen zu dem Thema befragte.

Zur beliebtesten Brustgrößen wurde folgendes festgestellt:

53,6% der Männer und 60,4% der Frauen legten sich in Sachen „perfekte Brustgröße“ auf die Durchschnittsgröße fest (mehr dazu unten).



35,3% der Männer und 30,5% der Frauen fanden große Brüste am schönsten.



11% der Männer und 9,1% der Frauen wählten die kleinen Brüste als Ideal.

Durchschnittliche Brustgröße in Deutschland

Laut der Umfrage werden also die Brustgrößen, die in einem Land der Durchschnitt sind, überwiegend als „Ideal“ bewertet. Aber was ist der Durchschnitt in Deutschland? Glaub man einer Statistik so haben die Frauen in Deutschland eine durchschnittliche Körbchengröße „B - C“. (Ist das wirklich so? Check unsere Umfrage unten!)

Diese Körbchengrößen wurden zusätzlich in der Umfrage als ideale Körbchengröße bezeichnet:

C-Körbchen wurden als Ideal für 48,5% der Männer und 52,3% der Frauen gewählt.

B-Körbchen als Ideal für 19,8% der Männer und 25,8% der Frauen.

A-Körbchen wurden mit 3,4% (Männer) und 1,9% (Frauen) bewertet.

Zufrieden mit der Brustgröße?

Abgesehen von den Ergebnissen der Studie und welche Größe als „perfekt“ definiert wurde, wurde auch abgefragt, ob die Partner*innen der teilnehmenden Frauen zufrieden mit der Brustgröße seien. Hier gaben

69,7% an, zufrieden zu sein.

20,9% äußerten sich neutral.

9,4% an, unzufrieden zu sein.

Wobei bei den „Unzufriedenen“ kein Unterschied gemacht wurde, ob die Brüste der Partnerin als „zu groß“ oder „zu klein“ wahrgenommen wurden.

UMFRAGE ZUM THEMA BRUSTGRÖßE

Die perfekte Brust gibt es nicht

Wie so vieles im Leben ist es eine Sache des Geschmacks, ob etwas als schön oder perfekt wahrgenommen wird. Wichtig dabei ist, dass das eigene Ideal nicht von der Meinung anderer abhängt – sondern von sich selbst. Wie DEINE perfekte Brust ist, hängt von DIR ab. Wichtig für vor allem junge Frauen ist dabei, dass die Brust erst etwa in einem Alter von etwa 17 Jahren ausgewachsen ist – also, wenn die Pubertät endet. Dies kann auch noch später der Fall sein.

