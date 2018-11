Die ersten Folgen von "The Perfectionists" sind gedreht

Fans von "Pretty Little Liars" können den Start der Spin-Off Serie "The Perfectionists" gar nicht mehr erwarten! Und scheinbar wird die Wartezeit immer kürzer, denn die ersten Pilot-Folgen der Serie sind schon gedreht. "Decendants"-Schauspielerin Sophia Carson kann es kaum glauben und twitterte dazu: "Danke an die ganze @PLL #ThePerfectionists Familie – von ganzem Herzen. Ich fühle mich so geehrt ein Teil dieser Reise zu sein und auch eure Ava zu spielen." Aww, so süß! Sieht so aus, als hätten die ersten Vorab-Dreharbeiten viel Spaß gemacht.

To our @PLL #ThePerfectionists family, THANK YOU, with every piece of my heart. I am honored to be a part of this journey, I am honored to be your Ava. Until next time, sending you all my love and immense gratitude...

Your Sofia @imarleneking @FreeformTV pic.twitter.com/jFrYTMVhrN — Sofia Carson (@SofiaCarson) 28. März 2018

Krass! Die PLL-Stars spielen mit

Das Coolste an der ganzen Sache ist, dass wir nicht ganz auf die süßen PLL-Girls verzichten müssen! Jedenfalls können wir Sasha Pieterse (22, PLL-Alison DiLaurentis) und Janel Parrish (29, PLL-Mona Vanderwaal) bald wieder auf dem Bildschirm sehen, denn sie beide ergatterten eine Rolle in ,,The Perfectionists“!

Genauer gesagt werden die beiden auch diesmal Mona und Ali spielen. Allerdings gibt es keinen Zusammenhang mit "Pretty Little Liars", wie Sasha verriet. Die Schauspielerin meinte: ,,Die Serie hat nichts mit PLL zu tun. Alison wurde einfach nur neu eingebunden.“ Wäre auch zu schön gewesen…