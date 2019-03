„The Perfect Date“: Alles, was du über den Netflix-Film mit Camila Mendes und Noah Centineo wissen musst

"The Perfect Date": Starttermin

Im April erwartet euch ein neuer, mega cooler Netflix-Film! „The Perfect Date“ geht am 12. April 2019 an den Start und ist mehr als vielversprechend: Allein schon zwei der Darsteller werden dafür sorgen, dass super viele sich den Film angucken werden. Denn niemand Geringeres als „Riverdale“-Darstellerin Camila Mendes und „To All The Boys I’ve Loved Before“-Star Noah Centineo konnten zwei Hauptrollen ergattern!

„The Perfect Date”: Handlung

Noah Centineo (22) spielt in „The Perfect Date” den süßen “Brooks Rattigan”, der dringend Kohle fürs College braucht. Deshalb kreiert er zusammen mit seinem Kumpel "Murph" (Odiseas Georgiadis) eine Dating-App, auf der er sich selbst „anbietet“: Single-Girls können ihn entweder für einen bestimmten Anlass „mieten“, oder ihn einfach für ein ganz normales Date bezahlen. Das Ganze funktioniert erst mal super – bis „Brooks“ plötzlich seine Traumfrau trifft!

Diese Rolle spielt Camila Mendes

Ähnlich wie in „Riverdale“, wo Camila Mendes die schicke „Veronica Lodge“ verkörpert, spielt die 24-Jährige auch in „The Perfect Date“ eine wohlhabende, fashionbegeisterte High-School-Schülerin: "Shelby Pace" ist gelangweilt von den anderen Rich-Kids und meldet sich deshalb auf der App an... Die zweite weibliche Hauptrolle übernimmt übrigens Laura Marano (23)! Ihre Filmfigur "Celia Lieberman" kommt ebenfalls aus einer wohlhabenden Familie und wünscht sich, einfach nur sie selbst sein zu dürfen. Doch ihre Eltern haben bestimmte Vorstellungen davon, wie das Leben ihrer Tochter auszusehen hat.

„The Perfect Date“ wurde übrigens schon im vergangenen April abgedreht. Es wird also höchste Zeit, dass wir ihn endlich zu sehen bekommen!

