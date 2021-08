Wann wächst der Penis? Wann bekommen Jungs ihren ersten Ständer – also eine Erektion? Und wann ist der Penis ausgewachsen? Zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr startet für viele Jungs die Pubertät. Wie sich dein Körper während der Pubertät verändert, was dabei normal ist und bei welchen Anzeichen du lieber einen Arzt aufsuchen solltest, diese Informationen bekommst du hier.

Bis wann wächst der Penis?

Ein paar Monate nach dem Einsetzen der Pubertät beginnt der Penis länger und auch dicker zu werden. Es kann jedoch um die sechs Jahre dauern, bis der Penis ausgewachsen ist. Das ist etwa zwischen dem 19. und 20. Lebensjahr der Fall.

14 Zentimeter! Das ist in etwa die durchschnittliche Länge des steifen Penis bei Jungs zwischen 13 und 20 Jahren. Das heißt aber auch, dass 12 oder 13 Zentimeter genauso normal sind wie 17 oder 18 Zentimeter.

Der durchschnittliche Umfang des steifen Penis bei Jungs zwischen 13 und 20 Jahren beträgt etwa 12 Zentimeter. Das bedeutet, dass ein Penisumfang von 8 Zentimeter genauso normal ist wie ein Umfang von 14 Zentimeter.

Penisumfang und -Größe! Was ist normal?

Jungs in der Pubertät erfahren viele Wachstumsschübe – auch beim Penis!

Wie wichtig ist die Penisgröße beim Sex?

Obwohl die Größe des Penis beim Sex nicht entscheidend ist, beschäftigt sie viele Jungs. Dr. Sommer Tipp: zerbrich dir nicht allzusehr den Kopf über deine Penis-Größe! Denn viel wichtiger als die Größe des Penis, ist einem Mädchen oder deinem Partner dein Charakter. Auch beim Sex spielt die Penisgröße keine Rolle! Denn die Scheide kann sich jedem Penis individuell anpassen. Solltest du auf Jungs stehen, erfährst du hier mehr zu Thema schwuler Sex 🏳️‍🌈



Achtung! Nur in einer Sache ist die Größe des Penis entscheidend: bei der Wahl des Kondoms! Denn das sollte weder zu eng sitzen, noch Falten schlagen. Ansonsten könnte es reißen oder abrutschen, wodurch eine sichere Verhütung nicht möglich ist. Check hier, wie du DEINE Kondomgröße herausfindest. Achte auch darauf, dass sich in der Pubertät die Größe deines Penis verändert, also auch die Kondomgrößen mit der Zeit wechseln kann.

Wann kommt der erste Samenerguss?

Der erste Samenerguss setzt bei den meisten Jungen zwischen 11 und 15 Jahren ein – etwa ein Jahr nach Beginn des Peniswachstums. Die ersten Samenergüsse kommen bei den meisten Jungs zunächst unbewusst während des Schlafes. Daher kommt auch der Ausdruck "feuchte Träume" 💦 . Nächtliche Samenergüsse sind ein deutliches Zeichen dafür, dass ein Junge körperlich langsam zum Mann wird.

ACHTUNG: Von diesem Zeitpunkt an kann ein Junge Kinder zeugen. Um eine ungewollte Schwangerschaft zu vermeiden, solltest du aber auch dann ein Kondom benutzen, wenn du bisher noch keinen Samenerguss hattest. Denn der kann beim Sex völlig unerwartet kommen.

Pubertät: Die erste Erektion

"Feuchte Träume" oder "den ersten Ständer" zu haben ist absolut normal und nichts, für das man sich schämen sollte. Dein Körper durchläuft in der Pubertät eine Verwandlung und du wirst jeden Tag mehr zum Mann. Es ist also total normal, eine Erektion zu bekommen. Aber was passiert bei einer Erektion?

Der Penis wird mit Blut gefüllt und dadurch steif.

Er richtet sich auf und du hast eine Erektion. Mögliche Auslöser können Berührungen, Gerüche, Bilder, sexuelle Fantasien oder etwas anderes sein.

Eine Erektion muss aber nicht immer etwas mit Lust zu tun haben. Als Junge ist es auch normal, einfach so eine zu bekommen, in der Früh nach dem Aufstehen oder wenn man einfach nur in seinem Zimmer chillt. Das liegt an deinem Hormonhaushalt und wird sich wieder einpendeln.

Alle Fakten zum harten Penis!

Eine Erektion zu bekommen ist völlig normal. istockphoto

Die Vorhaut verändert sich

Die Vorhaut, die als dehnbare Hautfalte am oberen Penisende zu erkennen ist, kann die Penisspitze ganz oder teilweise bedecken sowie darüber hinausragen.Vor der Pubertät ist die Vorhaut noch mit der Eichel verklebt und lässt sich noch nicht so gut zurückschieben. Mit der Zeit beginnt sie sich dann immer mehr zu lösen. ​

Etwa jeder zehnte Junge hat eine Vorhautverengung (Phimose). Das merkt der Junge daran, dass die Vorhaut zu eng ist um sie über die Eichel zurückzuschieben. Dadurch können Selbstbefriedigung und Sex äußerst schmerzhaft sein. Durch einen unkomplizierten Eingriff (Beschneidung) beim Arzt kann dieses Problem aber schnell behoben werden.

Auch die Hoden wachsen in der Pubertät

Die Hoden sind für die Samenproduktion zuständig. Da die Spermien sehr wärmeempfindlich sind, befinden sich die Hoden außerhalb des Körpers in einem dicken, faltigen Hautsäckchen. Im Verlauf der Pubertät werden die Hoden größer und der Hautsack nimmt eine dunklere Färbung an.

Die Hoden sind unterschiedlich groß und einer hängt auch immer etwas tiefer als der andere. Grund: So reiben sie beim Gehen oder Rennen nicht aneinander.

In der großen Dr. Sommer Penis Galerie findest du weiter Infos zur Farbe, Länge und Aussehen der Intimregion des Mannes

Die neue Penis Galerie

Weg mit dem alten Smegma!

Während der Pubertät bildet sich unter der Penisvorhaut vermehrt eine weißlich, käsige Substanz, die als Smegma bezeichnet wird. Smegma besteht aus Drüsensekret, abgestorbenen Hautzellen, Urin und Spermarückständen. Aber das ist nicht einfach nur "Schmutz" – Smegma hat eine Funktion: Solange es frisch ist, hält es Penisspitze und Vorhaut geschmeidig.

Achtung: Je länger es am Penis klebt, desto schlimmer riecht es! Außerdem kann altes Smegma zu Entzündungen führen. TIPP: Den Penis täglich mit klarem Wasser reinigen und anschließend mit einem sauberen Handtuch trockentupfen.

Pubertät bei Jungs: Körperbehaarung

Schamhaare und Achselhaare: Zu Beginn der Pubertät fangen bei Jungen zuerst die Schamhaare an zu wachsen. Erst sind sie ganz glatt, aber nach und nach werden sie bei vielen Jungen immer lockiger. Viele Jungen beginnen dann, ihre Schamhaare zu rasieren ⬅️ Klick hier für mehr Infos!

Es kann bis zu zwei Jahren dauern, bis die Schambehaarung voll ausgebildet ist.

Interessanter Fact: Die Farbe der Schamhaare und die der Kopfhaare kann unterschiedlich sein.

Die Achselhaare fangen meist später als die Schamhaare an zu wachsen.

Brustbehaarung: Die Entwicklung der Brustbehaarung beginnt erst in der späten Phase der Pubertät – also mit 16 oder 17 Jahren.

Bei einigen Jungs kommen die Brusthaare aber auch erst viel später, zwischen 20 und 30 Jahren – oder auch mal gar nicht.

Grund: Die Erbanalagen bestimmen, wie viele Haare ein Junge bekommt, weshalb das Wachstum der Brusthaare daher bei jedem Jungen individuell abläuft.

Barthaare: Die Barthaare sprießen meist zwischen dem 14. und 15. Lebensjahr.

Die Haare wachsen erst an der Oberlippe, dann an den Koteletten und zuletzt an Kinn und Hals.

Anfangs sind die Härchen noch sehr weich, mit der Zeit werden sie dann immer härter.

TIPP: Lass dir von jemanden zeigen, worauf du beim Rasieren achten musst und finde für dich heraus, ob du lieber nass oder elektrisch rasierst.

Ein Hormon verändert alles!

Während der männlichen Pubertät kommt vor allem das Geschlechtshormon Testosteron zum Einsatz. Es wird zum größten Teil in den Hoden produziert und steigert den Sexualtrieb des Jungen. Wegen des vielen Testosterons kann es vermehrt zu spontanen Erektionen kommen. Es fördert aber auch das Wachstum und bewirkt, dass ein Junge männlicher aussieht.

Gut zu wissen: Die spontanen Erektionen "trainieren" den Penis und lassen sich durch das Tragen weiter Hosen in der Öffentlichkeit gut verbergen!

Der Körper im Wachstum

Die Pubertät bringt in einem Zeitraum von zwei bis vier Jahren einen deutlichen Wachstumsschub mit sich. Das heißt, dass ein Junge innerhalb kurzer Zeit viel größer wird. Der Wachstumsschub beginnt bei Jungs etwa zwischen 11 und 15 Jahren.

Die Reihenfolge: Zuerst wachsen Kopf, Hände und Füße. Anschließend wachsen Arme, Beine und zuletzt der Rumpf.

Es kann sein, dass man sich in dieser Zeit in seinem Körper nicht besonders wohl fühlt, weil so viele verschiedene Prozesse in deinem Körper ablaufen. Das kann unterbewusst auf die Laune schlagen. Doch spätestens nach dem Abschluss der Wachstumsphase legt sich das normalerweise wieder. Der stärkste Wachstumsschub erfolgt bei Jungs oft bis zu zwei Jahre später, als bei den Mädchen. Deswegen sind gleichaltrige Mädchen in deiner Klasse manchmal sogar größer als die Jungen. Aber : das änder sich bald 😉

Endgültige Größe: Wie groß du mal wirst, lässt sich durch die Vermessung deines Handwurzelknochens bestimmen. Dabei kann dir dein Kinder- und Jugendarzt weiterhelfen.

Jungen in der Pubertät: plötzlich Körpergeruch

Mit Beginn der Pubertät kommen Jungen schneller ins Schwitzen und auch der Körpergeruch wird intensiver – auch im Bereich der Geschlechtsorgane! Das liegt ebenfalls an der Hormoproduktion und den damit neuen körperlichen Prozessen.

Um einen unangenehmen Körpergeruch zu vermeiden, sollten Achseln, Penis und Hodensack morgens und abends mit einer milden Seifenlotion gewaschen werden. Und auch ein Deo bewirkt Wunder!

Brustumfang und Muskulatur wachsen

Zwischen dem 11. und 12. Lebensjahr verdoppelt sich die Zahl der Muskelzellen und der Brustumfang wächst. Wegen der hormonellen Umstellung können die Brustdrüsen vorübergehend anschwellen und schmerzen, wodurch dann ein kleiner Brustansatz oder Knoten bei einigen Jungen zu spüren sind (⬅️ Klick-Tipp zum Thema) zu sehen ist, der normalerweise aber schnell wieder verschwindet. Wenn sich die Wölbungen nach ein bis zwei Jahren nicht zurückbilden, solltest du dich von einem Arzt untersuchen lassen.

TIPP: Um in Form zu bleiben hilft es, regelmäßig Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren.

Der Stimmbruch

Etwa zwischen 12 und 15 Jahren kommen Jungs in den so genannten Stimmbruch. Dabei verändert sich die Stimme: Sie wird tiefer, rau, brüchig und instabil. Ausgelöst wird diese Stimmveränderung durch das Hormon Testosteron. Es verursacht, dass sich der Kehlkopf vergrößert und die Stimmbänder wachsen.

Der Stimmbruch dauert in den meisten Fällen nur sechs Monate – seltener bis zu einem Jahr!

Achtung: Wann Jungen in der Pubtertät zum Arzt sollten

Falls du unsicher bist, ob deine Pubertät normal verläuft oder du gesundheitliche Probleme hast, solltest du einen Männerarzt (Urologen) aufsuchen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn:

Bis zu deinem 15. Geburtstag keine sichtbaren Anzeichen für den Beginn der Pubertät zu sehen sind

Deine Hoden noch nicht in den Hodensack gewandert sind

Die Penisvorhaut verengt bleibt (Phimose)

Du mit 16 noch keinen Samenerguss hattest

Du Schmerzen beim Wasserlassen hast

Du Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Samenerguss hast

Ausfluss oder Blut aus dem Penis kommt

Sich eine Erektion lange nicht zurückbildet, obwohl du längst nicht mehr erregt bist

An deinen Hoden eine harte Stelle oder ein Knoten zu spüren ist

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns eine E-Mail mit Betreff „Dr Sommer Frage an drsommerteam@bravo-family.de

