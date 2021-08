Penis streicheln: Tipps für Girls!

Penis anfassen – aber wie?

Wie muss ich einen Penis berühren und streicheln, damit er steif wird? Wie merke ich, was ein Junge erregend findet? Darüber denken viele Mädchen nach, wenn die ersten intimen Berührungen mit ihrem Schatz anstehen. Es ist auch wichtig und völlig normal, sich solche Fragen zu stellen. Jungen sind ebenfalls oft unsicher, wenn's darum geht, zum ersten Mal ein Mädchen an der Vulva zu streicheln. Woher soll man auch wissen, was für das andere Geschlecht schön ist? Klar, das kann jeder nur für sich selbst herausfinden, denn kein Mensch ist gleich. Es gibt jedoch einige Berührungen, die bei den meisten für schöne, prickelnde Gefühle sorgen.Am besten ist es, verschiedene Berührungen auszuprobieren und dabei immer auf die Reaktionen des Jungen zu achten – hol dir hier die wichtigsten Infos und Tipps zum Thema Penis streicheln!

