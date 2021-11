Den Penis richtig einführen – wie geht das eigentlich? Dr. Sommer gibt Tipps, wie der Penis am besten in die Scheide eingeführt werden kann, damit es sich gut anfühlt! Und eines vorweg: Das ist keine Raketen-Wissenschaft 🚀 , denn Penis und Scheide passen perfekt zusammen (und ineinander). Aber es gibt ein paar Dinge, die du beachten kannst, damit ihr keine Pannen erlebt.

Den Penis einführen: wichtige Tipps vorab

Mit Sex ist es wie mit allem im Leben: je öfter du es machst, desto leichter wird es. Und so sind gerade die ersten Male besonders spannend! Doch in aller Vorfreude und Aufregung solltet ihr auf ein paar Dinge achten:

Sorgt bitte für eine vernünftige Verhütung und bereitet das auch sorgfältig vor!



Nehmt euch Zeit! Sex ist kein Wettrennen und wer hier hetzt, wird sicher so einige Pleiten erleben.



Genießt das Vorspiel – lernt euch und eure Körper kennen. Es geht beim Sex nicht nur darum, den Penis in die Scheide einzuführen .



. Seid offen und ehrlich miteinander. Sagt was euch gefällt – und was nicht. Das geht auch, während ihr rummacht 😉

Sex-Arten und die Unterschiede

Es gibt verschiedene Arten, Sex zu haben. Dazu zählen:

Oral, wenn dein Schatz dich mit dem Mund befriedigt – das kennt ihr als „Blow-Job“ oder „dem Jungen einen blasen“ bei Jungs. Und als „Cunnilingus“ oder „lecken“ bei Mädchen.



Es gibt auch die Möglichkeit dem Jungen mit der Hand einen runterzuholen oder ein Mädchen zu fingern.



Wird der Penis aber in die Scheide eingeführt, nennt man das vaginalen Sex . Wie bei allen Sex-Formen gibt es hier keine „Bedienungsanleitung“ – ihr solltet EUREN Weg finden, wie euch Sex am meisten Spaß macht.

Sexuelle Erregung ist wichtig

Wie schon erwähnt: nehmt euch Zeit und genießt das Vorspiel. Das ist für den Jungen wichtig, damit der Penis steif wird. Und für das Mädchen, damit die Scheide feucht wird. Ein wichtiger Hinweis vom Dr. Sommer Team: gerade noch etwas unerfahrene Mädchen und Jungen brauchen wahrscheinlich etwas länger, um richtig in Stimmung zu kommen, damit der Penis in die Scheide eingeführt werden kann. Die richtige Atmosphäre ist wichtig, der richtige Zeitpunkt und ihr solltet auf jeden Fall Ruhe und Zeit füreinander haben. Ihr solltet euch also entspannen und Petting und andere Vorspiele ausprobieren.

Den Penis einführen: was ist die beste Stellung

Beim vaginalen Sex, wenn also der Penis ist die Scheide eingeführt wird, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Sex-Stellungen. Aber für die ersten Male ist die

Missionarsstellung

wohl für alle Paare super um einander ganz entspannt nahe kommen zu können.

In dieser Stellung – das Mädchen liegt auf dem Rücken und der Junge ist über ihr – kann das Mädchen besonders gut ihre Beckenmuskulatur entspannen, was sehr wichtig ist, damit der Penis leicht in die Scheide gleiten kann.

In welches Loch muss der Penis?

Diese Frage ist gar nicht so banal, wie sie klingt. Immerhin hat ein Mädchen einen Scheideneingang, eine Harnröhre und ein After. Aber, keine Angst! Der Eingang der Scheide kann nicht aus Versehen mit dem After verwechselt werden. Denn der After hat genug Abstand zur Scheide und liegt ja bekanntlich zwischen den Po-Backen 🍑 – sodass man sofort merken würde, wenn der Penis am „falschen“ Loch ist. Auch in die Harnröhre kann der Penis keinesfalls gleiten. Sie ist nur wenige Millimeter im Durchmesser und ein Penis würde nie dort hinein passen. Wenn die Scheide feucht genug ist, findet der Penis fast von selbst die Stelle des Scheideneingangs, in die er gut hineingleiten kann. Ihr könnt also gar nichts falsch machen!

Wie kommt der Penis in die Scheide?

Trotzdem Penis und Scheide perfekt zueinander passen, berichten viele junge Menschen, nach den ersten Sex-Versuchen, dass er nicht in sie rein gekommen sei oder ihr das richtige Loch nicht gefunden hättet. Das ist den meisten Menschen sicher auch passiert und ist total leicht zu lösen. Ihr müsst wissen: Die Richtung, in die ein erregter Penis absteht, kann ganz unterschiedlich sein. Manche Penisse stehen bei Erregung nach vorne ab, andere fast senkrecht nach oben. Ohne Hilfe in die Scheide zu kommen, kann dann bei den ersten Malen schon schwer sein. Das Problem könnt ihr aber super easy lösen: denn der Junge oder das Mädchen kann den Penis in die Hand nehmen und ihn in die Scheide einführen. Dr. Sommer Pro-Tipp: am besten übernimmt das wirklich das Mädchen. Denn sie fühlt am Besten wo genau es zu ihrem Scheideneingang geht.

Du spürst beim Penis einführen eine Schwelle?

Wer mag, kann vorsichtig die Schamlippen auseinander ziehen, bevor die Eichel den Eingang zur Scheide berührt – die meisten Paare machen das aber nicht. Denn normalerweise gleitet der Penis ganz wie von allein in die Scheide. Wichtig ist, dass der Junge nicht zu schnell vorgeht, denn das Eindringen des Penis kann zunächst ein neues und „komisches“ Gefühl sein – für beide! Meist fühlt es sich für den Jungen und das Mädchen wie eine Schwelle oder Verengung an, wenn er den Penis einführt. Ihr werdet aber sehen: die Vagina ist sehr dehnbar und nimmt den Penis ohne Probleme auf. Dennoch ein Tipp: führt die Penisspitze langsam und erst nur wenig ein und schaut, wie das für das Mädchen ist. Ist alles okay, kann der Junge weiter gehen. Das Tempo kann aber auch das Mädchen vorgeben, indem es sein Becken dem Jungen entgegen streckt.

Ein langes und schönes Vorspiel ist wichtig, damit ihr den Penis leicht in die Scheide einführen könnt miodrag ignjatovic/iStockPhoto

Entspannen beim Eindringen

Manche Paare berichten von einem Widerstand wenn der Penis in den Scheideneingang gleitet. Das liegt an Muskeln, die kurz hinter dem Scheideneingang des Mädchens liegen – und die sie bewusst und unbewusst anspannen kann. Das kann als Widerstand für euch beide zu spüren sein! Jetzt nicht mit Kraft arbeiten! Sonst spannt sich das Mädchen eventuell so stark an, dass ein Eindringen des Penis nicht oder – und das ginge wirklich gar nicht – nur mit Schmerzen möglich ist. Aus Erfahrung können wir vom Dr. Sommer Team sagen: Manchmal merkt das Mädchen gar nicht, dass es die Beckenmuskeln angespannt hat. Wenn der Junge den Widerstand also merkt, sollte er sie liebevoll fragen, ob alles okay ist 🥰 Lieber ein wenig zurücknehmen und das Gefühl am vorderen Scheideneingang so lange auskosten, bis das Mädchen wieder entspannt ist.

Penis einführen klappt nicht?

Mädchen die noch Jungfrau sind, haben natürlich meist noch Jungfernhäutchen, dessen Öffnung das Eindringen des Penis eventuell erschweren könnte. Das ist aber wirklich nur selten der Fall – und Geduld, sowie Rücksicht aufeinander sollten hier helfen. Solltet ihr aber wirklich das Gefühl haben, dass das Mädchen „blockiert“ oder der Penis des Jungen nicht „passt“, empfiehlt sich für beide ein Besuch bei einem/einer Facharzt/ärztin.

Verhütung? Sex-Probleme? Stellungen? – Das Dr. Sommer Team beantwortet die spannendsten Fragen!

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

