Peinliche Geschichten - Die krassesten Pannen

Plüsch-Panne Es war Zeit, in unseren VW-Bus einzusteigen, denn ich fuhr mit meinen Eltern in die Frühjahrsferien. Als ich meinen schweren Koffer in Richtung Bus schleifte, fiel er um, klappte auf, und der gesamte Inhalt verteilte sich auf dem Boden! Ganz oben lag mein großer Kuschelteddy, den ich immer bei mir hatte, wenn ich wegfuhr. In dem Moment kam der Junge aus dem Haus nebenan vorbei, in den ich schon ewig verknallt war. Er starrte grinsend auf mein Kuscheltier und fragte mich in Kinderstimme: "Kann die kleine Anna immer noch nicht ohne ihren Plüschteddy einschlafen?" Das war mir so unendlich peinlich! Anna (14)