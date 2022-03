Peaky Blinders Staffel 6: Netflix Start für Deutschland ENDLICH da!

Peaky Blinders: Staffel 6 – Dreh mit Hindernissen

Wie so oft zuletzt ist die Produktion vieler Serien durch die Corona Pandemie beeinflusst. Dreh-Stopps, kranke Schauspieler, Lockdowns… Das Virus macht auch vor mega Film- und Serien-Produktionen nicht Halt – und auch nicht vor Super-Gangstern wie den „Peaky Blinders“. So konnte erst im Januar 2021 mit der Produktion der 6. Staffel begonnen werden – und offiziell ist diese auch seit Juni 2021 abgedreht. Seitdem sind die neuen Folgen in der Postproduktion – und Fans warten vor sich hin...

Peaky Blinders Sensation: Nach Staffel 6 folgt ein Film!

Serien Macher versprechen großartiges

Während sich alle Fans die Rückkehr von Gangster-Boss Thomas Shelby (Cillian Murphy) wünschen, haben die Macher der Show schon weitere Details der neuen Staffel verraten. „Episch“ soll es werden und mit einem großen „Wumms“ starten. Steven Knight, Erfinder von „Peaky Blinders“, sagt: „die Latte hat nie höher gelegen“ und verspricht den Fans, die beste Serie aller Zeiten. Doch wann werden die Zuschauer die Serie denn zu Gesicht bekommen?

Die neuen Folgen kommen ...

Bereits vor einigen Monaten bestätigte "Peaky Blinders" Erfinder Steven Knight beim BFI London Film Festival, dass die sechste und leider letzte Staffel im Frühling 2022 zu sehen sein wird – was einen Start zwischen März und Mai erahnen ließ!

ENDLICH: Vor kurzem wurde das Datum des Staffelstarts via Twitter bekannt gegeben. In UK werden die Folgen der 6. Staffel seit 27. Februar 2022 gezeigt.

Auch der Instagram Account der Serie zeigt wieder jede Menge neue coole Bilder:

Und wie sieht es in Deutschland aus? Sicher ist, dass die sechste "Peaky Blinders" Staffel auf Netflix zu sehen sein wird.

Wann kommt Staffel 6 auf Netflix in Deutschland?

Es wird mit der neuen "Peaky Blinders"-Staffel ähnlich wie mit den Vorherigen fünf verfahren. Das bedeutet, dass Netflix die sechste Staffel erst zeigen wird bzw. darf, wenn die letzte Folge auf dem britischen Sender BBC ausgestrahlt wurde. Aktuell würde das Serien-Finale dann am 4. Mai in UK zu sehen sein.

Lang müssen deutsche Fans dann nicht mehr warten!

Denn nun ist GANZ OFFIZIELL das Startdatum für die 6. Staffel "Peaky Blinders" von Netflix am 10. Juni 2022 bestätigt worden!

Netflix bestätigt diesen Termin im Medien-/Presse-Center des Streaming Giganten! Nachrichten auf den sozialen Medien des Konzerns werden sicher folgen.

In UK werden die Netflix-Abonnent*innen sogar bis zu einem Jahr warten müssen, da BBC die Rechte für die Serie lange exklusiv hält.

Wichtig für Fans ist auch: Nach der 6. Staffel wird die "Peaky Blinders"-Story mit einem Film fortgesetzt werden!

Wie geht es in Staffel 6. Peaky Blinders weiter?

Die letzte Staffel der erfolgreichen Gangster Produktion wird aller Voraussicht sechs Folgen umfassen – so viele wie alle anderen fünf Staffeln zuvor. Allerdings wurde angekündigt, dass die Folgen länger sein würden, als bisher. Mit dabei sind folgende Schauspieler*innen:

Cillian Murphy

Paul Anderson

Finn Cole

Anya Taylor-Joy

Sam Claflin

Sophie Rundle

Amber Anderson

Natasha O’Keeffe

Harry Kirton

Packy Lee

Daryl McCormack

Emmett J Scanlan

Stephen Graham

James Frecheville

Conrad Khan

Amber Anderson

Es war lange unklar, ob Schauspielerin Helen McCrory, die als Tante Polly in "Peaky Blinders" bekannt ist, auch in den neuen Folgen zu sehen sein wird. Die 52-Jährige verstarb im April 2021 an einer Brustkrebs-Erkrankung. Was aus der beliebten Figur wird und wie der Tod der Schauspielerin in der Serie umgesetzt wird, sehen Fans bereits in der ersten Folge der 6. Staffel, mit dem Titel "Black Day" – also: "Schwarzer Tag". Bereits der Titel lässt vermuten, was hier zu erwarten ist ...

Die Kritiken zu den neuen Folgen sind bisher sehr gut. Nach Aussagen von "Peaky Blinders"-Erfinder Knight wird "Die Story auf eine andere Art und Weise fortgesetzt."

Rückblick: Die fünfte Staffel endete mit Tommy Shelbys Nervenzusammenbruch und Selbstmordversuch. Die Pistole am Kopf will er seinem Leben ein Ende setzten... Das wird natürlich nicht passieren, denn Tommy ist in den neuen Folgen natürlich wieder die Hauptfigur! Knight kündigte aber an, dass Shelby die Seiten wechseln – und am Ende ein ehrlicher Bürger werden könnte. Bleibt abzuwarten, wie gut das dann klappt!

