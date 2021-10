"Outer Banks"-Star: obdachlos und pleite!

"Outer Banks" veränderte sein Leben

Er sieht gut aus, ist ein erfolgreicher Schauspieler und hat durch seine Rolle als John B seine große Liebe kennengelernt. Die Rede ist von Chase Stokes. Der 28-Jährige hat während den Dreharbeiten der Netflix-Serie "Outer Banks" seine Freundin Madelyn Cline kennen und lieben gelernt. Die beiden sind also nicht nur ein süßes Serien-Paar, sondern auch ein cutes Real-Life-Liebespaar! Aktuell läuft gerade die 2. Staffel von "Outer Banks" auf Netflix und der Hype ist so groß, dass die Wahrscheinlichkeit für eine 3. Staffel sehr groß ist. Es läuft also bei Chase Stokes und seinen Schauspiel-Kolleg*innen, aber das war nicht immer so! Vor seinem Durchbruch mit der internationalen Netflix-Serie war Chase nämlich obdachlos und pleite! 😳

John B war Chase Stokes erste große Rolle

Bevor er eine exorbitante Gage sein Eigen nennen konnte, musste Chase Stokes jeden Dollar dreimal umdrehen. Es war sogar eine Zeitlang so schlimm, dass er in seinem Auto leben musste, weil seine Kohle sonst nicht gereicht hätte. Er hangelte sich von einem Minijob zum nächsten und wartete sehnlichst auf seinen Durchbruch. Diese Zeiten hat er nun hinter sich gelassen. Mittlerweile wird das Vermögen des US-Schauspielers auf satte 650.000 US-Dollar geschätzt. Tendenz steigend.

