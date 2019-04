IN: Die neue BRAVO Hits Vol. 74 Das neue Doppelalbum versprüht Sommerfeeling pur. Raus an die frische Luft, in den Pool, ins Schwimmbad, oder ans Meer und zu den Sommerhits 2011 abfeiern. Unter den 43 Top-Hits sind Songs von Katy Perry, Alexandra Stan, LMFAO, Lady GaGa, Natalia Kills, David Guetta, Snoop Dog, Tim Bendzko, Pietro & Sarah und vielen anderen!