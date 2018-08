OUT: Mücken Wenn sich eines dieser kleinen Biester seinen Weg in dein Zimmer gebahnt hat, hast du garantiert eine schlaflose Nacht vor dir. Nicht nur das permanente Summen nervt, sondern auch die Mückenstiche, die dich am nächsten Tag in den Wahnsinn treiben. Also bei aller Tierliebe: Mücken sind einfach out! Genauso wie Zecken, Bremsen und Wespen. Leider wird das die Tierchen nicht davon abhalten, uns weiterhin zu pieksen . . . ;-)