IN: Holzschmuck Die beliebten Teile liegen gerade voll im Trend und sind in fast jedem Mode-Geschäft zu finden. Auffälliges Gold- oder Silbergehänge sollte man sich besser für den Abend aufheben. Holzschmuck passt besonders zu erdigen Tönen wie Braun, Grün oder Dunkelrot. Außerdem sorgt er für einen natürlichen Look ohne gleich esoterisch verstrahlt zu wirken.