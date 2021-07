OnlyFans Promis: Diese Stars haben einen Account

Auch für Promis hat sich OnlyFans zu einem lukrativen Business entwickelt. OnlyFans kurz OF ist als Social-Media-Plattform für freizügigen Content bekannt geworden. Alles, was auf Instagram, Facebook, TikTok und Co. nicht erlaubt ist, wird dort erlaubt – Nacktbilder, sexy Clips und sogar Pornos! Auf der Plattform gibt es keine Tabus. Das Prinzip ist ganz leicht: Man sucht Creator und Stars, die einen interessieren und kann diese für unterschiedliche Geldbeträge abonnieren. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Bezahlmethoden. Abos für einen monatlichen Festpreis oder kostenlose Abos mit kostenpflichtigen Bildern, also Zahlungen pro Bild. Katja Krasavice, Bella Thorne & Co.: In unserer Galerie erfahrt ihr, welche Stars einen Account auf OnlyFans haben und was ihr dort zu sehen bekommt.

OnlyFans-Stars: So viel Geld verdienen Promis mit der App

Es gibt immer mehr Promis, die einen OnlyFans-Account haben und ihre Fans dort mit exklusivem Content beglücken. Ein Deutsch-Rapper hat sogar schon seinen eigenen Porno auf OnlyFans veröffentlicht. Aber nicht alle Stars nutzen diese Plattform für pornografische oder extrem freizügige Zwecke. Vor allem in Amerika wird die Plattform in der Rap-Welt dafür genutzt, Promo für Musik zu machen. Fans bekommen exklusiven Content wie Hörproben und Videoausschnitte als Erstes zu sehen. Andere Stars nutzen es für leicht bekleidete Bilder, aber keine Nacktfotos. Fakt ist: Es gibt viele Stars, die mit OnlyFans viel Geld verdienen. Reality-Star Blac Chyna soll sogar 20 Millionen Dollar im Monat mit ihrem Account machen. Kein Wunder, dass sich immer mehr Promis gibt, die sich einen OF-Account zulegen. Die App ist jedoch so beliebt geworden, dass es auch ganz eigene OnlyFans-Stars gibt, die über ihren Account Berühmtheit erlangt haben.

