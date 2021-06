OnlyFans: Diese Stars haben ein Profil

Lange haben Fans auf diesen Moment gewartet, doch im Februar 2021 verkündete Katja Krasavice den Start ihres OnlyFans-Accounts. Der Hauptgrund: Fans haben ziemlich krassen Druck gemacht. 😋 Außerdem dürfe sie sich auf Instagram nicht mehr so freizügig zeigen, das sei auf OnlyFans natürlich anders. "Ich habe mich dazu entschieden, dass nicht jeder einzelne Beitrag Geld kostet, wo die Summe am Ende hoch ist, sondern ihr zahlt einmal im Monat einen niedrigen Preis und habt dafür den Content for free", erklärt Katja Krasavice in ihrem Ankündigungsvideo auf Instagram. Für ca. 25 € im Monat könnt ihr den exklusiven Content von Katja auf OnlyFans ergattern, den sie nach eigenen Angaben sehr regelmäßig, persönlich und individuell pflegt.