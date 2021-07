Langeweile? Probier diese Online-Spiele aus!

Gegen Langeweile schon die besten Netflix-Filme durchgesuchtet und jetzt kein Plan, was du machen sollst? Da helfen nur noch ein paar coole Online Spiele. Hier kommen die coolsten Games, mit denen die Langeweile gar keine Chance mehr hat.

Online: Diese Spiele helfen gegen Langeweile

Bubble Shooter

Für dieses Online Spiel musst du weder etwas installieren noch runterladen. Das Ziel bei "Bubble Shooter" ist es, so viele Bubbles, wie nur möglich platzen zu lassen. Dafür müssen immer drei Luftballons der gleichen Farbe aneinandergereiht werden, damit sie zerplatzen und sich in Luft auflösen. Je mehr davon zerplatzen, desto mehr Punkte holst du dir. Doch Achtung, das Spiel hat wirklich extrem hohe Suchtgefahr. Hier kannst du übrigens direkt drauf losspielen.

Lass so viele Bubbels wie möglich zerplatzen. PR

Forge of Empires

In diesem Browsergame kannst du dir deine eigene mittelalterliche Stadt erbauen, neue Technologien entdecken und durchs Zeitalter reisen. Bei "Forge of Empires" musst du mit Taktik und Strategie vorgehen und gegen andere Spieler kämpfen, um zu beweisen das du ein König sein kannst.

Bei diesem Online-Spiel kannst du dein eigenes Königreich bauen. PR

Lady Popular

Ein richtiges Spiel für die Girls. In diesem Online-Spiel kannst du deinen eigenen Spielcharakter gestalten. Geh mit deinem Charakter shoppen, erstelle coole Outfits und style ihre Haare. Außerdem kannst du ihre Wohnung einrichten, mit ihr Party machen und sogar mit ihrem Crush flirten. Bei diesem Online-Spiel musst du dir ebenfalls nichts installieren, sondern kannst einfach loszocken.

Erschaffe deinem Charakter ihre eigene Traumwelt. PR

MY FREE ZOO

Bei "MY FREE ZOO" wird dir garantiert nicht langweilig. Du wirst quasi online zum Zoodirektor und baust deinen eigenen Tierpark. Deine Aufgabe: Dafür sorgen, dass es deinen Tieren gutgeht und die Zoobesucher happy sind. So kannst du den beliebtesten Zoo der ganzen Stadt erstellen. Bis zu 60 verschiedene Tierarten können in deinem Zoo leben. Darunter süße kleine Häschen oder große Raubkatzen.

Werde der beste Zoodirektor für deine Tiere. PR