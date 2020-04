So krass ist das Line-Up für das Corona-Festival „One World–Together At Home”

Leider wissen wir immer noch nicht, wie lang wir noch mit dem Coronavirus zu kämpfen haben. Um die Krankheit aber schnellstmöglich zu stoppen legen sich viele Stars richtig ins Zeug und unterstützen Hilfsorganisationen. So hat sich auch Lady Gaga etwas Besonderes überlegt: Zusammen mit der WHO und Clobal Citizen hat sie ein Benefizkonzert namens „One World–Together At Home” organisiert. Natürlich einerseits, um zu zeigen wie ernst die Lage ist, wie wichtig es ist, zuhause zu bleiben und unser medizinisches System zu unterstützen. Andererseits möchten sie und ihre Musikkollegen/innen ihren Fans auch etwas Gutes tun in dieser schweren Zeit. Taylor Swift, Camila Cabello und Shawn Mendes, Billie Eilish und FINNEAS, Niall Horan und und und, sie alle haben zugesagt und singen für die Welt live von zuhause bei „One World–Together At Home”. Und auch deutsche Stars sind mit an Board wie etwa Heidi Klum oder Milky Chance. Hier das ganze Line Up:

The full lineup for the Lady Gaga curated #OneWorldTogetherAtHome has been unveiled.



The event takes place on Saturday, April 18th and will be 8 hours long. What celebs are you most looking forward to seeing? pic.twitter.com/ZpPaNL01pD — The Pop Hub (@ThePopHub) April 14, 2020

Hier könnt ihr die Auftritte von Billie Eilish, Shawn Mendes und Co. live sehen

Bis auf Weiteres wurden alle beliebten Konzerte und Events wegen des Coronavirus abgesagt. Da kommt uns „One World–Together At Home” gerade gelegen, denn so haben wir wenigstens ein bisschen "Festival-Feeling" für zuhause und das auch noch gratis.🤗 Das Benefizkonzert startet am Samstag, 18. April, um 21 Uhr und soll ganze 8 Stunden dauern. Sämtliche Social Media-Plattformen und Streaming-Dienste wie Facebook, Instagram, Twitter, Apple, Prime Video, Twitch, YouTube oder Yahoo wollen das Mega-Event übertragen. Von 2 bis 4 Uhr Nachts gibt es vom musikalischen Teil von „One World–Together At Home” auch einen Live-Stream auf TVnow. Aber auch nachträglich sind die Übertragungen noch mindestens 72 Stunden zu sehen.

