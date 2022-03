"One Direction“ Vermögen: So reich sind sie wirklich!

"One Direction": Wer ist der Reichste?

Vor über 10 Jahren wurden sie durch die Show "The X-Factor" weltweit berühmt. Die Rede ist von der Boyband "One Direction". Bis zum Jahr 2015 bestand die Band aus Niall, Liam, Harry, Louis und Zayn. Dann verließ Zayn Malik plötzlich "One Direction". Ungefähr ein Jahr später verkündete die Band dann eine Pause auf unbestimmte Zeit. Ein Freund der Jungs verriet nun, dass ein "One Direction" Comeback 2022 wahrscheinlich sein könnte! Nach vielen Jahren des Erfolges fragen sich die Fans: Welches Vermögen haben die Musiker auf ihren Konten? 🤑

Louis Tomlinson

Außerhalb von 1D veröffentlichte Louis Tomlinson sein Debüt-Soloalbum "Walls" mit den Singles "Walls", "Two of Us", "Kill My Mind", "We Made It" und "Don't Let It Break Your Heart." Der Sänger hat sich auch für eine Kooperation mit Musiker*innen Steve Aoki und Sängerin Bebe Rexha zusammengetan. Gedroppt wurden die Tracks "Just Hold On" und "Back To You". Louis Tomlinsons Nettovermögen ist über die Jahre ziemlich in die Höhe gegangen. Es sollen ungefähr 70 Millionen US Dollar sein.

Niall Horan

Niall Horan ist seit seiner Solo-Karriere bei Capitol Records unter Vertrag und hat zwei Alben veröffentlicht. "Flicker" im Jahr 2017 und "Heartbreak Weather" im Jahr 2020. "Slow Hands" war der erfolgreichste Song aus "Flicker" und aus dem Album "Heartbreak Weather“ war es der Track "Nice To Meet Ya". Dieser trendete wochenlange in den Musik-Charts. Niall Horrans Nettovermögen wird ebenso auf ca. 70 Millionen US-Dollar geschätzt.

Liam Payne

Auch Liam Payne hat ein Nettovermögen von ca. 70 Millionen US-Dollar. Er hat 2019 ein Solo-Album mit dem Titel "LP1" auf den Markt gebracht. Er schreibt aber auch Songs für andere und hat einige erfolgreiche Song-Kooperationen gedroppt. Erinnert euch zum Beispiel an den Hammer-Track "For You" mit Rita Ora. Außerdem ist der 29-Jährige immer wieder als Model tätig. Zum Beispiel für das Modeunternehmen Hugo Boss.

Zayn Malik

Obwohl Zayn Malik die Band früh verlassen hat, ist sein Nettovermögen höher, als das seiner ehemaligen Kollegen. Ungefähr 75 Millionen US-Dollar soll der 28-Jährige auf seinem Konto haben. 2016 war "Pillowtalk" DER Track für den Beginn seiner Solo-Musiker-Karriere. Zu dem Dreh des Musikvideos lernte Zayn auch Gigi Hadid näher kennen. Es funkte zwischen den beiden, sie führten jahrelang eine On-Off-Beziehung und bekamen sogar im September 2020 ein gemeinsames Kind. 2018 droppte er sein zweites Album und seine letzte Single kamen im Januar 2021 auf den Markt.

Harry Styles

Ganz oben auf dem Siegertreppchen haben wir Mr. Harry Styles. Von allen "One Direction"-Mitglieder ist seine Solo-Karriere eindeutig am erfolgreichsten. Sein Album "Fine Line" droppte im Dezember 2019 und hielt sich über 102 Wochen in den Charts. Die berühmtesten Song-Auskopplungen sind dabei "Adore You", "Golden" und "Watermelon Sugar". Kennst du übrigens schon die wahre, sexuelle Bedeutung von "Watermelon Sugar"? Für "Fine Line" bekam Harry sogar einen Grammy! Sein Nettovermögen soll sich auf ungefähr 80 Millionen US-Dollar belaufen.

