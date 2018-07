Hat Niall Horan Stress mit seinem Bruder?

@GregHoran on Instagram

Was ist denn da los? Eigentlich hatten Niall Horan und sein Bruder Greg immer ein gutes Verhältnis. Doch das sieht jetzt anscheinend ganz anders aus. Auf Twitter schrieb der große Bruder des One Direction-Stars: "Ich habe es satt, von geliebten Personen verletzt zu werden. Ich bin gespannt, wann sich Niall meldet, um Theo zu sehen." Es sei schon ewig her, dass Niall seinen kleinen Neffen besucht hätte...

Doch Greg und Tausende Fans wurden fies verarscht. Jemand hackte sein Twitter-Profil und schrieb diese Nachrichten unter seinem Namen. Das stellte Greg wenig später selbst auf der Nachrichtenplattform klar.

Dass Niall seinen kleinen Neffen Theo nicht sehen will, hätten wir uns auch auf keinen Fall vorstellen können...

Niall Horan ist Onkel

Herzlichen Glückwunsch! One Direction-Star Niall Horan ist Onkel geworden! Seinen süßen Neffen zeigt er hier...

AAAAAWWW! Da wissen wir gar nicht, wer süßer ist: One Direction-Star Niall oder sein kleiner Neffe.

Niall Horan ist endlich Onkel geworden und verkündete das natürlich sofort stolz auf Twitter. "Herzlichen Glückwunsch, Greg und Denise! Wohoooo" Ich hab einen Neffen! Das süßeste Kind ever!", schrieb der 19-Jährige am Dienstag (16. Juli) auf seinem Profil.

Im März hat Nialls Bruder Greg seine langjährige Freundin Denise Kelly in der irischen Westmeath-Region geheiratet. Am Tag danach verkündeten sie, dass sie ein Kind bekommen. Eine tolle Nachricht für Trauzeuge Niall. "Es ist die erste Nichte oder der erste Neffe für ihn, also ist er begeistert", verriet sein großer Bruder damals.

Deshalb ist Niall Horan nach der Geburt umso aufgeregter. Ob er das sechste One Direction-Mitglied in seinen Armen hält?! Wir werden es in ein paar Jahren sehen...