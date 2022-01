OH NO! So wird Nutella wirklich ausgesprochen

Da ahnt man nichts Böses und dann DAS: Wir haben unseren Lieblings-Brotaufstrich tatsächlich immer falsch ausgesprochen! Zumindest gilt das für alle, die in Amerika bisher nicht auf ihre tägliche Dosis der süßen Köstlichkeit verzichten wollten. Also, das hätte man uns ja mal früher sagen müssen. 🙈 Denn wer in den USA schon mal versucht hat Nutella zu bestellen und nur einen fragenden Blick bekommen hat, weiß spätestens jetzt, warum. Inzwischen haben wir den ersten Schock verdaut (übrigens mit einem leckeren Nutella -Brötchen) und haben uns mal angeschaut, wie man es denn nun richtig macht.

Die 30 ungesündesten Snacks der Welt

Wir haben es alle falsch ausgesprochen!

Ferrero selbst erklärte jetzt auf nutellausa.com, dass man Nutella eben nicht so ausspricht, wie man es liest, sondern so: NEW-TELL-UH! Crazy! Das ändert natürlich alles! 😨 Unser Leben lang haben wir uns an diese eine Sprechweise gewöhnt. Jetzt müssen wir umdenken! Gibt es überhaupt jemanden (außer die Mitarbeiter*innen von Ferrero natürlich), der es jemals richtig gemacht hat? Vermutlich nicht!

Auch interessant:

Das fragen sich jetzt alle

Und jetzt kommen natürlich noch viele weitere Fragen auf: Heißt es eigentlich der, die oder das Nutella? Die richtige Antwort laut der deutschen Website: Da Nutella offiziell ein Fantasiewort ist, verwendet man es in der Regel ohne Artikel. Also: "Gib mir mal Nutella!" Wem das zu doof klingt, der darf sich natürlich einfach irgendeinen Artikel schnappen. Wobei „Gib mir mal den Nutella“ irgendwie komisch klingt, wenn wir ehrlich sind … 🤔

Und wenn wir gerade bei lebenswichtigen Fragen eines lebenswichtigen Lebensmittels sind: Was ist eigentlich mit der Deckelfolie los? Die bekommt man immer ziemlich schwierig ab. Ohne Messer, Schere oder einen spitzen Fingernagel geht da oftmals nichts, ohne den Zeigefinger ganz tief in die Schoko-Creme zu ditschen. Die Antwort ist ganz einfach: Nur diese Folie bietet den optimalen Schutz. Und warum benutzt Nutella eigentlich Palmöl, das superbeliebte Öl, für dessen Produktion Lebensraum von Pflanzen und Tieren immer weiter zerstört wird? Klare Antwort der FAQ-Seite: Es ist die beste Lösung, um die Textur und Struktur von Nutella zu erreichen. Ah, das ist es natürlich wert, überzeugt!

So, und jetzt üben wir, wie man NEW-TELL-UH sagt!

Auch spannend: