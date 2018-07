Nutzungsbedingungen www.50JahreBRAVO.de

BRAVO.de bietet Ihnen auf der Plattform www.50JahreBRAVO.de viele interessante Inhalte und Dienste an, die Sie unentgeltlich nutzen können. Keine Frage, dass wir hierfür Spielregeln bestimmen müssen. Die Nutzung der Inhalte und Dienste ("Angebot") unter www.50JahreBRAVO.de richtet sich deshalb nach den folgenden Bedingungen:

1. Anwendbarkeit dieser Bedingungen

Eine Nutzung des Angebotes von BRAVO.de ohne Anerkennung dieser Bedingungen ist ebenso unzulässig wie eine Nutzung des Angebots unter Umgehung der hierfür vorgesehen Zugangswege. Mit dem Aufruf des Angebots haben Sie diese Bedingungen verbindlich akzeptiert.

2. Verantwortlichkeit von BRAVO.de für Inhalte auf www.50Jahre- BRAVO.de

BRAVO.de ist als Inhalteanbieter für die eigenen Inhalte, die wir zur Nutzung bereit halten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für Richtigkeit, Verwertbarkeit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit der von uns erstellten Inhalte. Für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieser Inhalte verursacht worden sind, haften wir nicht. Falls wir mit Links oder sonst auf Inhalte Dritter verweisen, bedeutet dies nicht, dass wir deren Inhalt für richtig halten. Auf diesem Wege wollen wir lediglich auf andere Inhalte hinweisen. Wir übernehmen keine Haftung für deren Inhalt und Funktionsfähigkeit.

3. Urheber- und Markenrechte etc. der www.50JahreBRAVO.de

Unser Angebot enthält Inhalte und Dienste, die zu unseren Gunsten oder zu Gunsten Dritter marken-, urheber-, wettbewerbsrechtlich oder in sonstiger Weise geschützt sind. Sie dürfen das geschützte Angebot ausschließlich zu privaten Zwecken nutzen. Ansonsten dürfen Sie ohne ausdrückliche Einwilligung aber weder das gesamte Angebot noch einzelne, sei es auch noch so kleine Teile, herunterladen, verviel- fältigen, verbreiten, öffentlich wiedergeben oder sonst für eigene oder fremde gewerbliche Zwecke nutzen. Falls Sie gegen diese Vorgaben verstoßen, würden wir gegebenenfalls den Ersatz des uns entstandenen Schaden verlangen.

4. Haftung für Einträge im Gästebuch

Das Gästebuch von BRAVO.de verschafft den Nutzern Zugang und Kenntnis von Informationen und Daten, die nicht von BRAVO.de stammen und auf deren Inhalte und Form BRAVO.de keinen Einfluss hat. BRAVO.de übernimmt selbstverständlich keine Gewähr für diese Informationen und Daten Dritter. Dies gilt insbesondere für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Freiheit von Rechten Dritter oder die Konformität mit gesetzlichen Bestimmungen oder anderen verbindlichen Regeln.

5. Allgemeine Verhaltensregeln für Nutzer

Im Rahmen des von BRAVO.de bereitgestellten Angebots dürfen Sie keine Gäste- buchinformationen sowie sonstige Nachrichten verfassen oder übermitteln, die gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen und/oder grob anstößig sind. Hierunter fallen beispielsweise Nachrichten folgenden Inhalts:

» Nachrichten, deren Inhalt gegen gesetzliche Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland verstößt;

» Nachrichten, die Rechte Dritter, wie z.B. gewerbliche Schutzrechte (Urheber- rechte, Marken, etc.) oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht, (einschließlich des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung) verletzen;

» Nachrichten pornographischen Inhalts und insbesondere Nachrichten, die gegen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und Jugendmedienschutzstaats- vertrages verstoßen;

» Nachrichten, die einen rassistischen, verleumderischen, beleidigenden, gewaltverherrlichenden, und/oder diskriminierenden Inhalt haben.

Beachten Sie bitte auch, dass Sie für sonstige Materialien, wie z.B. Texte, die Sie in dieses Angebot einstellen, durch das Einstellen oder ähnliche Handlungen zeigen, mit der Veröffentlichung und der Verwertung durch Dritte einverstanden zu sein. Wenn es sich dagegen nicht um Ihre Texte handelt, Sie also nicht Urheber oder sonst Berechtigter der von Ihnen eingestellten Texte sind, stellen Sie diese bitte nicht ins Gästebuch oder sonst in unser Angebot. Es kann sonst vorkommen, dass der wirkliche Urheber oder sonst Berechtigte Schadensersatz fordert oder andere Ansprüche auch gegen Sie geltend macht.

6. Hausrecht

BRAVO.de übt ein virtuelles Hausrecht aus: Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Zustimmung des Nutzers und ohne Angabe von Gründen, Inhalte des Gästebuchs zu entfernen, wenn diese den gängigen rechtlichen Bestimmungen zuwider laufen, oder Dritte gegenüber BRAVO.de die Rechts- widrigkeit von Inhalten behaupten. Dies gilt auch für Inhalte, die anstößig oder feindselig sind, gegen die guten Sitten der allgemeinen öffentlichen Kommunikation verstoßen oder die geregelte Kommunikation der Nutzer untereinander erschweren. Dazu kann auch gehören, dass das Gästebuch zu voll und damit unübersichtlich wird. Wir sind zudem berechtigt, Nutzer bereits nach erstmaliger Verbreitung von rechtswidrigen oder anstößigen Inhalten von der Benutzung des gesamten Angebots oder einzelnen Funktionalitäten auszuschließen.

7. Haftungsfreistellung durch den Nutzer

Der Nutzer stellt BRAVO.de auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen frei, die gegen BRAVO.de im Zusammenhang mit Handlungen erhoben werden, die vom Nutzer herrühren. Dies gilt insbesondere für sämtliche Ansprüche, die im Zusammenhang mit vom Nutzer eingebrachten Informationen die rechts- verletzenden Inhalts sind, erhoben werden.

8. Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit des Angebots

Ihnen ist bekannt, dass technische Ausfälle oder Fehler auf den Seiten dieses Angebots auftreten können und das Angebot von Zeit zu Zeit aus technischen Gründen nicht verfügbar sein kann. BRAVO.de behält sich vor, Zugriffszeiten zu modifizieren bzw. den Zugriff auf gewisse Angebotsbereiche einzuschränken bzw. das Angebot insgesamt einzuschränken oder zu modifizieren. BRAVO.de behält sich weiterhin vor, die einzelnen Angebote übergangsweise oder dauerhaft zu verändern oder nicht weiter zu betreiben. BRAVO.de übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Unmöglichkeit der Benutzung dieses Angebots entstehen.

9. Haftung für das Angebot im Übrigen

Die Haftung von BRAVO.de für das Angebot selbst und die Angebotsbereitstellung ist im Übrigen auf Fälle der vorsätzlichen und grob fahrlässigen Schadensverursachung begrenzt. Eine weitergehende Haftung ist angesichts der Unentgeltlichkeit des bereitgehaltenen Dienstes ausgeschlossen.

10. Links auf www.50JahreBRAVO.de

Sie dürfen gerne Links auf www.50JahreBRAVO.de setzen, sofern diese keine sittlich anstößigen, gewaltverherrlichende, rassistische und/oder strafrechtlich relevante Inhalte beinhalten. Wir behalten uns aber vor, die Genehmigung zu widerrufen. Das Framen des Angebotes können wir Ihnen nicht gestatten.

11. Modifikationen dieser Bedingungen

BRAVO.de behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu ändern und zu ergänzen und sie technischen und rechtlichen Entwicklungen anzupassen. Bitte prüfen Sie in Ihrem eigenen Interesse diese Bedingungen regelmäßig. Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, nutzten Sie unser Angebot bitte nicht mehr.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Der ausschließliche Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, am Sitz des Angebotsanbieters.

Die Nutzungsbedingungen von www.50JahreBRAVO.de als Download

(Hinweis: Der Link öffnet die Nutzungsbedingungen von www.50JahreBRAVO.de in einem PDF-Dokument. Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie einen PDF-Reader. Sie können Sich auf dieser Webseite einen kostenlosen PDF-Reader downloaden: www.adobe.com/de)