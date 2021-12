Noa Kirel: So erobert sie die Welt!

Noa Kirel ist in ihrer Heimat bereits seit Jahren eine sehr erfolgreiche Musikerin. Sie arbeitet aber auch als Schauspielerin, Tänzerin, Texterin und hat ihre eigene Beauty-Linie. Noch mehr spannende Facts bekommst du hier! ⤵️

Musik und Tanz sind ihre Leidenschaften

Bereits mit drei Jahren bekam Noa Kirel ihren ersten Tanzunterricht. Ganz organisch kam sie so zum Singen und schrieb bereits früh ihre eigene Musik. Ihre erste Single "Medabrim" veröffentlichte sie mit nur 14 Jahren! Heute ist Noa einer der größten Stars Israels und nach und nach geht man sie auch weltweit! Derzeit sieht man sie (Promo für ihren neuen Song "Little Bad Thing") sogar am Times Squre in New York! Wow! 🥰 Doch was sollte man noch über sie wissen?

Noa Kirel: Instagram

In ihrer Heimat ist sie schon länger ein Superstar! Aber auch weltweit wird die talentierte Musikerin immer bekannter. Auf ihren Social-Media-Plattformen folgen ihr bereits Millionen von Fans. Auf Insta sind es unglaubliche 1,1 Millionen Follower und ihrem YouTube-Channel besitzt Noa 524.000 Abos. Noch krasser sind aber ihre Viewer-Zahlen. Ihr erfolgreichstes YouTube-Video hat heftige 37 Millionen Aufrufe! (Stand: 27.10.2021)

Noa Kirels Musik-Karriere

Viele ihrer erfolgreichen Songs verfasste die 20-Jährige in ihrer Muttersprache hebräisch. Nun droppte sie aber ihren zweiten englisch-sprachigen Song, um ihre internationale Musik-Karriere noch stärker ins Rollen zu bringen. Ihr neuer Song „Bad Little Thing“ erobert gerade die Welt und wir lieben den Ohrwurm! Hör selbst mal rein. ⤵️

"I'm a bad little thing and I ain't sorry", singt die israelische Sängerin in ihrer neuen Single "Bad Little Thing". Nicht nur die Songzeilen, auch das Musikvideo geben einem starke Female-Empowerment-Vibes. Kein Wunder: In Interviews droppte die Musikerin immer wieder, dass sie seit vielen Jahren Frauen und Künstlerinnen wie Beyoncé und Jennifer Lopez bewundert. Und das spiegelt sich in ihrer eigenen Musik und Selbstdarstellung wider. „Mein neuer Song ist eine Empowerment-Hymne und ich finde mich darin wirklich wieder … Ich hoffe, dass er Menschen inspiriert, stark, furchtlos und unabhängig zu sein!"

