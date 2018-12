Nintendo stellt vor: DSi LL

Nicht einmal ein Jahr steht der Handheld DSi in den Läden, da bringt Nintendo schon den Nachfolger auf den Markt: DSi LL heißt der neuste Taschenspieler der japanischen Traditionsschmiede und kommt im Vergleich zu den Vorgängermodellen mit deutlich vergrößerten Bildschirmen daher. Bereits Anfang der Woche berichtete die japanische Wirtschaftszeitung ?Nikkei? über einen solchen Handheld, nun kam die offizielle Bestätigung seitens Nintendo mit einer Pressemitteilung.

Enorme 4,25 Zoll Bildschirmdiagonale, umgerechnet etwa 10,8 Zentimeter, bietet der DSi LL seinen Besitzern. Damit ist Nintendos neuester Hosentaschen-Held rund 93 Prozent größer, als sein älterer Bruder ? ansonsten gleicht der neue Ableger technisch dem DSi. Mit den neuen Dimensionen reagiert der Hersteller auf Wunsch der Fans, einen vergrößerten Bildschirm für den integrierten Internetbrowser und Musik-Player zu haben. Auch wollen die Japaner damit die ältere und optisch eingeschränkte Kundschaft ansprechen, die sich beim Lesen auf den kleinen Displays schwer tut.

Trotz der größeren Bildschirme überrascht die längere Akkulaufzeit. Rund eine bis drei Stunden länger als beim DSi soll der eingebaute Stromgeber halten. Dafür ist auch die Aufladezeit um eine halbe Stunde auf gut drei Stunden gestiegen. Neben dem Handheld selbst wird dem Konsolen-Paket sowohl ein normal langer, als auch verlängerter DS-Stylus beiliegen. Außerdem werden drei DSi-Ware-Spiele vorinstalliert sein, darunter zwei verschiedene Gehirntrainer und ein Wörterbuch.

Nur über die Farbe lässt sich streiten: Zum Japan-Verkaufsstart am 21. November kommt der DSi LL in Dunkelbraun, Perlweiß und Weinrot für 20.000 Japanische Yen, umgerechnet etwa 150 Euro, in den Handel. Wann und mit welchem Anstrich das Stück auch in Deutschland erhältlich sein wird, wollte Nintendo noch nicht verraten. Wohl aber erst wieder im kommenden Frühjahr zu einem Preis von etwa 180 Euro, wie die Experten des Fachmagazins gamesTM vermuten.

In Kooperation mit gamesTM, dem unabhängige Multiplattform-Fachmagazin.

