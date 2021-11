Nina Dobrev Freund: Mit diesen Männern war sie zusammen

Nina Dobrev Freund: Mit wem ist sie zusammen?

Seit 2020 ist die 32-jährige Schauspielerin Nina Dobrev wieder glücklich vergeben und in einer Beziehung mit dem Snowboarder und Olympiasieger Shawn White. Er selbst bezeichnet sich auch noch als Skateboarder und Musiker. Im Mai 2020 postete Nina Dobrev übrigens das erste Pic von Shawn auf ihrem Instagram-Profil! Was Nina besonders an ihrem Partner liebt, ist seine fröhliche Art, sein Humor und dass er total der Familienmensch ist. Die Familie ist für Shawn das Wichtigste im Leben. Aber mit wem war Nina Dobrev zuvor in einer Beziehung? ⤵️

Nina Dobrev und Ian Somerhalder: 2010 bis 2013

Die Trennung von Nina Dobrev und Ian Somerhalder war für viele damals ein Schock! Die beiden waren DAS Traumpaar schlechthin und wirkten immer so glücklich. Doch nach drei Jahren Beziehung trennten sich die beiden Schauspieler*innen im Guten. Nina selbst beteuerte in Interviews immer wieder, dass sie sich nicht getrennt haben, weil sie sich weniger mochten oder weil jemand von ihnen fremdgegangen wäre, nein. Der Grund für die Trennung war einfach nur der, dass sie festgestellt haben, dass sie doch nicht so gut zueinander passten. Lieber früher einen Schlussstrich ziehen, bevor es ungemütlich wird. Heute sind die beiden nach wie vor befreundet und verstehen sich super. Nina ist mit Shawn glücklich und Ian hat seine Partnerin in Nikki Reed gefunden.

Nina Dobrev und Derek Hough: 2013

Es hätte so perfekt sein können. Das dachte sich auch Julianne Hough (die beste Freundin von Nina Dobrev). Sie wollte Nina mit ihrem Bruder Derek verkuppeln. Die beiden haben sich auch einige Wochen gedatet, aber relativ schnell gemerkt, dass sie nicht zueinander passen und lieber Freund*innen bleiben sollten.

Nina Dobrev und einige Dates im Jahr 2014

Ja, im Jahr 2014 hat man die Schauspielerin mit sehr vielen Männern an ihrer Seite gesehen. Aber nichts wurde so richtig ernst. Da haben wir zum Beispiel Liam Hemsworth, James Marsden, Orlando Bloom. Ein aufregendes Jahr 2014 für Nina Dobrev also!

Nina Dobrev und Austin Stowell: 2015 bis 2016

Nach ca. sieben Monaten soll sich Nina Dobrev bereits wieder von Austin Stowell getrennt haben. Viel weiß man über die Beziehung der beiden nicht. Auch, als es damals mit den zweien auseinanderging, hat Nina nicht viel zu gesagt.

Nina Dobrev und Glen Powell: 2017

Bereits im Januar sah man Nina Dobrev und Glen Powell viel zusammen unternehmen und die Gerüchte, dass sie etwas am Laufen haben, machten schnell die Runde. Und tatsächlich waren die beiden das ganze Jahr über super verliebt, bis sich gegen Ende des Jahres dazu entschlossen haben, ihre gemeinsame Beziehung auf Eis zu legen.

Nina Dobrev und Grant Mellon: März 2019 bis Ende 2019

Nicht einmal ein ganzes Jahr hielt die Beziehung von Nina Dobrev und Schauspieler und Drehbuch-Autor Grant Mellon. Genau kann man das aber nicht sagen, weil Nina auch hier kein offizielles Datum oder ein Statement abgegeben hat. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die beiden schon länger ein Paar waren und diese Info nur nicht publik gemacht haben. Doch auch diese Beziehung war leider nicht für die Ewigkeit bestimmt. Umso schöner ist es, dass Nina Dobrev nun in Shawn White ihren Traummann gefunden hat! Wir wünschen den beiden nur das Beste für ihre Zukunft und eine lange, glückliche Beziehung! 💕

