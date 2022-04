Nie wieder "Harry Potter"? Daniel Radcliffe spricht Klartext über Rückkehr

Neuer "Harry Potter"-Film: Daniel Radcliffe ist noch nicht bereit für Rückkehr

Fans auf der ganzen Welt würden sich wünschen, dass Daniel Radcliffe wieder in seine Rolle als "Harry Potter" schlüpft. Jetzt hat der Schauspieler Klartext darüber gesprochen, ob das für ihn infrage kommt.

Seit Regisseur Chris Columbus gesagt hat, dass er die Schauspieler*innen gerne für die Verfilmung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" zusammenbringen würde, steht die Gerüchteküche Kopf, ob dies wirklich passieren könnte. Doch Fans müssen stark sein: Daniel Radcliffe sieht einen neuen "Harry Potter"-Film noch nicht in seinem Leben. "Das ist nichts, das ich aktuell gerne machen würde", erklärt der Film-Star im Interview mit der New York Times und spricht weiter über seine Teilnahme an der "Harry Potter"-Reunion, "Das ist nicht die Antwort, die irgendjemand hören möchte, aber ich denke, dass es so leicht für mich war zurückzugehen und das zu genießen, weil es kein Teil meines alltäglichen Lebens mehr ist."

Daniel Radcliffe schließt Rückkehr als "Harry Potter" jedoch nicht gänzlich aus

So schnell wird Daniel Radcliffe also nicht als "Harry Potter" zurückkehren. "Ich gelange an einen Punkt, an dem ich das Gefühl habe, es aus 'Potter' rauszuschaffen und ich bin sehr glücklich, wo ich gerade bin. Zurückzugehen, wäre eine große Veränderung in meinem Leben."

Einen kleinen Funken Hoffnung gibt es jedoch noch: Ganz ausschließen will es der Schauspieler nämlich nicht. "Ich werde niemals nie sagen, aber die 'Star Wars'-Typen hatten 30 oder 40 Jahre bevor sie zurückgingen. Für mich sind es bisher nur zehn." Wie gesagt, nur ein kleiner Funke. Denn so wie es scheint, müssen wir auf Daniel Radcliffes als "Harry Potter" noch ein paar Jahre warten. So traurig das für Fans auch ist, so verständlich ist es jedoch für ihn als Schauspieler. Viele Hollywood-Stars mit ikonischen Serien- oder Film-Rollen berichten von Identitätskrisen und Schwierigkeiten, neue Rollen und Angebote zu bekommen. Aktuell sieht es bei Daniel Radcliffe ziemlich gut aus, er ist zum Beispiel in "The Lost City" (Kinostart 24. März 2022) zu sehen.

