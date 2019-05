BRAVO: Wie stellst du dir deine perfekte Familie denn vor . . .? Nicole: Ich träume von einem Mann mit großem Herzen! Er muss auch sehr stark sein, um an meiner Seite zu bestehen: Denn ich bin ein absoluter Feuerball (lacht)! Ich möchte zwei Kinder und ein Haus auf Hawaii! Meine Kids sollen so aufwachsen wie ich: Sie sollen Hula tanzen, surfen und singen! Ich werde dann den ganzen Tag am Herd stehen und kochen! Oder noch besser: Mein Mann kocht, und ich ess den ganzen Tag . . .