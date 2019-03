BRAVO: Wenn du so verletzlich bist - weinst du auch manchmal? Nicole: Natürlich! Sehr oft sogar! Ich bin ein richtiges Sensibelchen! Das letzte Mal habe ich erst vor ein paar Tagen geweint, weil ich total krank und trotzdem unterwegs war. Ich hatte Panik, dass meine Stimme beim Auftritt versagt und ich nicht zeigen kann, was ich draufhabe. Ich habe total geheult und meine Mum angerufen. Manchmal weine ich auch einfach so. Wenn ich ein trauriges Lied höre oder Heimweh habe. Ich bin schon sehr nah am Wasser gebaut . . .