Niall Horan: Das wird das Wochenende meines Lebens!

Niall Horan steht das „best weekend“ seines Lebens bevor! Wieso und was der One Direction-Hottie vorhat, erfährst du hier!

Niall Horan voller Vorfreude: Dieser Tweet des 20-jährigen 1D-Mädchenschwarms klingt vielversprechend: „Liege im Bett, denke so nach: Dieses Wochenende wird zweifellos das beste Wochenende meines Lebens! # crokepark"

Lyin in bed ! Thinkin! this weekend is gona be hands down the best weekend of my life! #crokepark — Niall Horan (@NiallOfficial) 19. Mai 2014

One Direction: Endlich in Europa!

Warum Niall sich soooo riesig freut? Ab Freitag sind Harry, Louis, Liam und Zayn endlich in Europa mit ihrer „Where We Are“-Tour. Und das in Irland, Nialls Heimat! Los geht’s im - natürlich ausverkauften - Croke Park, seinem Lieblingsstadium in Dublin.

Noch sind die Ränge leer: Am WE aber geht's im Stadium ab! © http://instagram.com/niallhoran#

Family & Friends: Auch Harry flippt aus vor Freude!

Niall ist ganz euphorisch, auch weil alle seine Freunde und Liebsten vor Ort sein werden. So schrieb er weiter auf Twitter: „Good to see my bro @neymarjr at the weekend #pracimamajoooorrr!”.

Auch Band-Buddy Harry Styles kann es kaum erwarten, Fans und Friends in der Heimat zu sehen, wie dieser Tweet zeigt:

Can't wait to start the shows at home and in Europe.. Looking forward to seeing youuuuuuuuu .x — Harry Styles (@Harry_Styles) 19. Mai 2014

Bei aller Vorfreude: Bei den Konzerten herrschen massive Sicherheitsbestimmungen! So dürfen Fan-Girls unter 14 gar nicht erst rein ins Stadium und alle unter 16 nur in Begleitung eines Erwachsenen: So will das 1D-Management alle schützen, nachdem die Jungs bei ersten Konzerten ihre Performance öfter unterbrechen mussten, weil immer wieder Fans Richtung Bühne stürmten.

Wir sind uns sicher: Es werden Mega-Shows und für die Jungs Riesen-Fun wieder „zuhause“ zu sein!