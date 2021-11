“New Girl”-Star Hannah Simone: So ähnlich ist sie Cece wirklich!

Hannah Simone: Ihr erster Eindruck von Cece

„New Girl“ ist bei den Fans auch zehn Jahre nach dem Start der Serie immer noch mega beliebt. Es zählt deswegen definitiv zu den witzigsten Comedy Shows! 😄 Doch was denken die Darsteller*innen von Jess, Cece, Nick, Schmidt und Winston selbst über die Serie? BRAVO hat bei Cece-Darstellerin Hannah Simone nachgefragt, was ihr erster Eindruck von ihrem Charakter war: „Ich erinnere mich, als ich das Drehbuch für die Pilot-Folge gelesen habe und Cece herausfindet, dass ihre beste Freundin mit drei fremden Männern zusammenzieht, die sie im Internet kennengelernt hat. Cece geht zu dem Loft und sagt ‚Okay, wenn ihr ihr wehtut, bringe ich euch um‘. Ich musste lachen, weil genau das in einer echten Freundschaft zwischen Frauen so sein würde! Ich würde das gleiche tun, wenn ich herausfinden würde, dass meine beste Freundin in ihren verletzlichsten Momenten mit drei Männern aus dem Internet zusammenziehen würde.“ Hannah Simone hat sich dadurch direkt verbunden mit der Serie und ihrer Rolle Cece gefühlt. Wie cool! 🙏🏼

Hannah Simone: „So sind ich und meine Freundinnen auch“

Freundschaft spielt in „New Girl“ eine wichtige Rolle. Im Bravo-Talk hat Hannah Simone bereits verraten, wie witzig es Backstage wirklich war und wie echt die Freundschaften der Schauspieler*innen sind. Hannah Simone ist Cece in Bezug auf Freundschaft sehr ähnlich, erzählt sie BRAVO: „Es war so echt und erfrischend, dass Liz (Elizabeth Meriwether, Showrunnerin von „New Girl”) die Dynamiken der Freundschaften so authentisch geschrieben hat. Wir sind es so gewohnt, dass weibliche Charaktere wie meiner in Comedy-Shows mit den Jungs flirten und dann deswegen im Konkurrenzkampf sind. Das ist hier nie passiert, nicht einmal. So sind ich und meine Freundinnen auch.“ Hannah Simone schätzt sehr, wie wichtig Cece die Freundschaft zu Jess ist. „Dass ich das spielen durfte und zeigen konnte, wie witzig Frauen-Freundschaften sind ohne in Konkurrenz wegen Männern zu stehen, war sehr wichtig für mich. Es war wundervoll und ich war sehr glücklich, dass ich das machen durfte.“ Wie schön so hören, dass sich Cece und Hannah Simone in dieser Hinsicht so ähnlich sind. Es geht doch nichts über wahre Freundschaft zwischen zwei Mädels! 🥰🙌🏼

Wenn du „New Girl“ schauen möchtest: Ab dem 14.05. gibt es auf Disney+ alle sieben Staffeln! 🙏🏼

