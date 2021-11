„New Girl“: So war es Backstage wirklich!

Hannah Simone: „Wir sind wie eine Familie“

In diesem Jahr feiert „New Girl“ zehnjähriges Jubiläum. Die Sitcom punktet mit unzähligen lustigen Momenten und zählt damit definitiv zu den witzigsten Comedy Serien. Eines sticht besonders hervor: Die verschiedensten Freundschaften zwischen den Charakteren Jess, Cece, Nick, Schmidt und Winston. Die krasse Chemie der Charaktere, die Fans an der Serie so lieben, beruht vor allem auf der Chemie im echten Leben, wie Cece Darstellerin Hannah Simone im exklusiven BRAVO-Interview erzählt. „Die ‚New Girl‘-Familie stand sich ehrlich so nahe, dass man einfach man selbst sein konnte.“ Deswegen war ihr auch nichts peinlich am Set! Im Gegenteil – die witzigsten Szenen sind durch Zufälle entstanden…

Die verrücktesten Star-Freundschaften

„New Girl“: So entstanden einige der witzigsten Szenen

Wenn man sieben Jahre miteinander verbringt, kommt man sich nahe. Wie Hannah Simone erzählt, beruhten viele Freunschafts-Storylines auf den Freundschaften der Darsteller*innen im wahren Leben. So entstanden superwitzige Szenen, die gar nicht so im Drehbuch standen. „Viele der Sachen, die uns zum Lachen gebracht haben am Set, wurden von den Kameras aufgenommen und haben es sogar in die Show geschafft.“ Eine Sitation ist ihr besonders in Erinnerung geblieben, „Die Winston und Cece Neckereien entstanden oft, weil Lamorne und ich einfach albern waren und versucht haben, die andere Person zum Lachen zu bringen. Das Schnipsen entstand daraus, das hat es auch in die Show geschafft.“ Wie witzig! Den Clip könnt ihr euch unten anschauen. Simone freut sich darüber, dass sie diese ehrlichen Momente mit den Fans der Show teilen konnten. „Es macht mich glücklich, dass die Fans, die wirklich die Freundschaften in der Show schätzen, Einblicke in unsere wahren Freundschaften bekommen haben und in die Dinge, die wir gemacht haben, um uns zum Lachen zu bringen.“ Wie cool, dass es so viele authentische, ungeskriptete Moment bei „New Girl“ gibt! Das macht doch gleich noch mehr Lust, die Serie zu schauen.

Wenn du „New Girl“ schauen möchtest: Ab dem 14.05. gibt es auf Disney+ alle sieben Staffeln! 🙏🏼

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->