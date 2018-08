Dirtbag: hey ... was haltet ihr von Mobbing an Schulen ?Ich bin voll da gegen! NevadaTan: Wir auch auf jeden Fall! Wir haben auch in unserer Schule dagegen was getan. Auf unserem Album "Niemand hört dich" gibt es auch zwei Songs, die davon handeln. "Warum nicht" und "Niemand hört dich".