Fact 16 Der Text ihrer Single "Revolution" ist eine Kampfansage der Band an die Welt der Erwachsenen: "Wir wollen nicht die Meinung der Erwachsenen übernehmen und einfach wiedergeben. Haben die vielleicht schon einmal nachgedacht, was sie alles falsch machen? Sie pressen uns in Schubladen und hinterlassen uns eine Welt, die langsam stirbt. Es wird Zeit zu handeln - und die Welt in unsere eigenen Hände zu nehmen!"