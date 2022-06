Neues Traumpaar: "Euphoria"-Star Jacob Elordi datet DIESE Internet-Schönheit

Jacob Elordi durch Mega-Erfolg in "Euphoria" heiß begehrt

Dass sich die Damenwelt schon länger nach Jacob Elordi verzehrt, ist kein Geheimnis. Spätestens seit seinem Mega-Erfolg als Nate Jacobs in der HBO Drama-Serie "Euphoria" ist der 24-Jährige in aller Munde. Als Highschool-Prolet schikaniert seine Figur Nate andere Menschen, doch der Kapitän des Football-Teams hat auch eine sensible Seite. Und die „Euphoria“-Regisseure wissen ihren Star richtig abzubilden. In der amerikanischen „The Ellen DeGeneres Show“ sprach Jacob Elordi über seine vielen Nackt-Szenen in "Euphoria". Auch Superstar Zendaya fand einige Dreharbeiten in „Euphoria“ schrecklich. Die Schauspielerin spielt die drogensüchtige Hauptrolle Rue Bennett. Doch das ist das Konzept der Erfolgsserie – immer da hingehen, wo es wehtut.

„Euphoria“-Star Jacob Elordi schwebt auf Wolke Sieben

Sowohl in Nate Jacobs als auch in Jacob Elordis Liebesleben geht es heiß her. In „Euphoria“ fängt Nate immer wieder was mit seiner Ex-Flamme Maddy (Alexa Demie) an. Im echten Leben hat Jacob Elordi die Beziehung zu Model Kaia bereits 2021 beendet. Nach monatelangen Gerüchten soll nun klar sein, dass Jacob den Internet-Star Olivia Jade Giannulli liebt. Der Schauspieler wurde im Dezember 2021 das erste Mal mit der 22-Jährigen in Los Angeles beim Kaffeetrinken erwischt. Seit dem sollen die beiden Turteltauben unzertrennlich sein. Olivia hat als Social Media-Star und Influencerin bereits über eine Million Follower*innen und ist eine echte Schönheit. Durch die Bekanntmachung ihrer Beziehung mit Jacob dürften bald viele neue dazukommen. Denn eines ist klar: Hollywood hat ein neues Traumpaar.

