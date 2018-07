Neue Online-Marke von Blizzard!

Gerüchteküche: Blizzard arbeitet an einem völlig neuen Online-Rollenspiel!

Und Nein, es handelt sich nicht um Addon Nummer Drei. Sondern um eine "brandneue Marke", wie Blizzards Community Manager Zarhym im Offiziellen "World of Warcraft"-Forum mitteilt.

Welches Online-Rollenspiel könnte sich neben "World of Warcraft" behaupten? Die Antwort: Keines. Alle die es versucht haben, sind entweder gescheitert oder haben eine Nische gefunden - Blizzards Platzhirsch aber nie vom Thron geworfen. Es scheint als könne nur Blizzard selbst ein konkurrenzfähiges Produkt entwerfen. Nur wie soll das ausschauen?

Die Gerüchteküche kocht: Die einen wollen gehört haben, dass sich das neue Online-Rollenspiel im Science-Fiction-Szenario abspielt. Denkbar wäre ein "Starcraft"-Rollenspiel. "Starcraft" zählt beispielsweise in Asien immer noch zu den populärsten Strategietiteln, in China werden "Starcraft"-Profispieler wie Popstars gefeiert und kassieren Millionengagen.

Würde zudem Sinn machen, weil Blizzard Anfang 2010 den Nachfolger "Starcraft 2" auf den Markt bringen will. In den meisten Foren wird immer wieder "Project Hydra" genannt. Mit genauen Informationen schweigen sich aber die Entwickler noch aus.

"World of Warcraft" hat Spielegeschichte geschrieben und mit über 11,5 Millionen Abonnenten darf es sich in die Riege der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten einreihen. Vor fünf Jahren kam das Online-Rollenspiel auf den Markt und wird seither liebevoll von den Designern gehegt und gepflegt.

Dafür wird jeder Spieler zur Kasse gebeten. Je nachdem für welches Abonnement sich der Gamer entscheidet, zahlt er zwischen elf und zwölf Euro pro Monat.

In "World of Warcraft" schlüpft der Spieler in die Rüstung einer Kreatur, frei wählbar aus zehn verschiedenen Völkern. Da gibt es zum Beispiel Nachtelfen, Orcs, Trolle oder Tauren, alles Charaktere die Gamern bereits aus der Strategiespiel-Reihe "Warcraft 3" bekannt sind. Einmal ausgestattet erobern Rollenspieler eine gigantische Welt, verhauen Bossgegner und finden stetig neue Waffen und Rüstungen.

Dem Blizzard-Rollenspiel wurde sogar eine eigene Folge des Serien-Dauerbrenners ?South Park? gewidmet. "In Make Love, Not Warcraft" stellt jeder "South Park"-Charakter einen eigenen Helden im Spiel dar, der die typischen Verhaltensweisen auf witzige Art zeigt. Die Folge versucht zudem das Thema Onlinesucht aufzuarbeiten.

In Kooperation mit gamesTM, dem unabhängigen Multiplattform-Magazin.