30. August

Start-Termin zu "Sabrina" auf Netflix steht fest!

Lange war unklar, wann die neue Netflix-Serie des "Riverdale"-Produzenten Roberto Aguirre-Sacasa endlich starten soll. Doch jetzt wurde veröffentlicht, dass "The Chilling Adventures of Sabrina" früher kommt, als wir alle gedacht haben. Das "Sabrina"-Reboot soll nämlich schon ab dem 26. Oktober auf Netflix zu streamen sein. Ihr könnt übrigens alle Folgen auf einmal schauen, denn anders als "Riverdale" wird "Sabrina" nicht wöchentlich erscheinen – happy Binge-Watching! Das erste offizielle Poster zur Serie sieht übrigens so aus:

3. Mai

Der erste Titel zu "Sabrina" steht fest!

Es ist offiziell: "The Chilling Adventures of Sabrina" wird der amerikanische Titel der neuen Netflix-Serie. Das verkündete kürzlich der "Riverdale"-Macher Roberto Aguirre-Sacasa, der gleich auch das erste Bild vom Set postete und dazu schrieb: "Etwas Magisches ist auf dem Weg!" – wir sind schon ganz gespannt! Wie die Serie in Deutschland heißen wird, ist bisher noch nicht bekannt, lange kann die Verkündung jedoch nicht mehr dauern …

5. April

Juhu!!! Endlich sind erste Bilder von den Dreharbeiten in Vancouver für die neue Netflix-Serie „Sabrina“ aufgetaucht. Ein Foto von den Hauptdarstellern Kiernan Shipka und Ross Lynch, verrät schon einiges über den Stil des „Riverdale“ Spin-Offs und die Beziehung des süßen Serien-Pärchens.

Verliebte Blicke bei Sabrina und Harvey

Händchenhaltend und super happy spazieren Sabrina und Harvey auf dem Sneak Peak vom Set durch Greendale und werfen sich dabei verliebte Blicke zu. Zwar hatten die Macher der Serie schon verkündet, dass das Reboot auf Netflix um einiges düsterer werden soll, als wir es von „Sabrina – Total verhext“ gewohnt sind. Doch wenn wir dieses süße Bild sehen, scheint es so, als würde auch die Beziehung zwischen Sabrina und ihrem Boyfriend Harvey nicht zu kurz kommen.

Angesagte Oufits bei „Sabrina“

Aber nicht nur inhaltlich hat die neue Netflix-Serie ein paar Veränderungen parat. Auch die Looks der Schauspieler sind viel angesagter, als wir es aus „Sabrina – Total verhext“ kennen. Statt der typischen 90er-Jahre Outfits trägt Sabrina-Darstellerin Kiernan einen süßen roten Mantel und ein stylisches Haarband. Richtig cool, finden wir!

Gibt es ein Treffen zwischen Archie Andrews und Sabrina Spellman?

Obwohl „Sabrina“ zwar im gleichen Universum wie „Riverdale“ spielt, werden sich Sabrina Spellman und Archie Andrews wohl erst mal nicht kennenlernen. So ist jedenfalls bisher der Plan. „Für den Moment sind die beiden Serien zwei separate Einheiten“, verraten die Macher. Doch ganz ausgeschlossen ist ein "Riverdale"-"Sabrina"-Crossover auch nicht. Nur die richtige Gelegenheit dafür sei eben noch nicht in Aussicht.

"Riverdale"-Fans sind bereits total gespannt: Denn das Spin-Off dazu nimmt Formen an.

Es gibt immer mehr Infos über die neue Netflix-Serie "Sabrina", die im gleichen Universum wie "Riverdale" spielt. In „Chilling Adventures of Sabrina“ steht die Hexe Sabrina im Mittelpunkt, die zusammen mit ihren beiden Tanten und dem sprechenden Kater Salem in Greendale wohnt – nicht weit weg von Riverdale. Ein erstes Bild wurde bereits auf Twitter gepostet:

Viele erinnern sich sicher noch an die Show "Sabrina – Total verhext" – das Reboot auf Netflix soll jedoch viel düsterer und gruseliger werden. Für Fans von "The Vampire Diaries", "Buffy" und Co.

Wer spielt bei "The Chilling Adventures of Sabrina" mit?

Der Cast steht fest: Die Hauptrolle der Sabrina übernimmt Kiernan Shipka, die schon mit acht Jahren durch die US-Serie "Mad Men" berühmt wurde. "Austin & Ally"-Liebling Ross Lynch schnappte sich die Rolle von Sabrinas Freund Harvey Kinkle. Er wird von den Machern so beschrieben: "Der Prince Charming in einem dunklen Märchen. Harvey ist der Sohn eines Bergarbeiters, traumhaft und verträumt, sich der bösen Kräfte nicht bewusst, die ihn und Sabrina auseinanderhalten wollen." Und Sabrinas Tanten werden von Miranda Otto (Zelda, bekannt aus "Der Herr der Ringe") und Lucy David (Hilda, bekannt aus "Wonder Woman") gespielt. Entwickelt wird die Serie von Roberto Aguirre-Sacasa, dem Produzenten von „Riverdale“ und „Supergirl“.

Wann startet die neue Netflix-Serie "Sabrina"?

Noch in diesem Jahr soll die Serie starten. Wann genau, hat Netflix allerdings noch nicht bekannt gegeben. Die erste Staffel wird aus zehn Folgen bestehen, eine zweite Staffel ist aber auch schon bestellt.