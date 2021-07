Instagram für Teenager unter 13 Jahren: Neues Version in Planung?

Neue Instagram-Version für bestimmte User geplant

Instagram gehört zu den beliebtesten Apps weltweit. Auch, wenn sich einige Stars weigern, Instagram zu benutzen, können wir dort den meisten unserer Lieblinge folgen und an deren Leben teilhaben. Die App gehört zum Mega-Unternehmen Facebook unter der Leitung von Mark Zuckerberg und ist ständig dabei, sich weiterzuentwickeln. Erst kürzlich wurde ein neues App-Design für Instagram eingeführt und schon jetzt gibt es neuen, heißen Gossip direkt aus dem Silicon Valley: Es soll an einer neuen Instagram-Version gearbeitet werden, die nur für ganz bestimmte User geeignet sein soll …

Gibt es Instagram bald für Teenager unter 13 Jahren?

Bisher war Instagram für Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren verboten. Bedeutet, man kann sich nur einen Account erstellen, wenn man dieses Alter erreicht hat. Instagram hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre jüngsten User zu beschützen. Das Nachrichtenmagazin "BuzzFeed" hat jetzt einen internen Firmen-Post erhalten, der erklärt, dass eine neue Instagram-Version für Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren geplant ist! In dieser Verkündung schreibt Instagrams Vize-Präsident Vishal Shah: "Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass wir zukünftig Jugendarbeit als Priorität für Instagram sehen und es an die erste Stelle unserer Prioritätenliste setzen. Wir werden einen neuen Jugendpfeiler mit der 'Community Product Gruppe' erstellen, um uns auf zwei Dinge zu konzentrieren: a) unsere Arbeit in Privatsphäre und Integrität beschleunigen, damit wir Teens eine sichere Erfahrung bieten können und b) eine Instagram-Version erstellen, die es Menschen unter 13 Jahren erlaubt, Instagram zum ersten Mal sicher zu nutzen." Wie crazy wäre das denn?! Bisher gibt es noch kein offizielles Statement von Instagram zu dieser Top-Secret-News, deshalb weiß man auch noch nicht, wie genau diese neue Version aussehen wird. Wird es eine Extra-App geben? Kann man dort auch Stars folgen? Was kann man überhaupt machen? Es gibt noch viele Fragen zu klären, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass die Idee viel Anklang finden wird.

